¡ÖµþÈþ¿Í¡×¡ÖÀµºÂ¤Î»ÑÀª¤¬åºÎï¡×¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÖÃÏ¸µµþÅÔ¤ØÉ½·ÉË¬Ìä¡×¾ö¤ÇÀµºÂ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡¡ÍèÇ¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£·ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆüÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÉË¿Ã·»Äï¡É¥Á¡¼¥à¤ÇÃÏ¸µµþÅÔ¤ØÉ½·ÉË¬Ìä¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ÔÄ¹¡¢ÃÎ»ö¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎµþÅÔ¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀèÆü»²²Ã½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿µþÅÔ¤¢¤±¤Ü¤Î¾Þ¤Î¼øÍ¿¼°¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä½ÐÍè¤¿¤ê¤ÈÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤¬ÂçÊÑ°¦¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤ó¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡ª³§ÍÍ¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯£±·î£´Æü¤è¤ê¡¢¡ÉË¿Ã·»Äï¡É¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë·Ä¡Ê¤Á¤«¡Ë¤Ï½Õº¢¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµþÈþ¿Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÀµºÂ¤Î»ÑÀª¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£