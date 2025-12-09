塩野瑛久、“パパ感”あふれる子役との2ショットに「2人ともかわいい」「父子にしか見えません」「色気大爆発」
俳優の塩野瑛久（30）が7日、TBS系連続ドラマ『未来のムスコ』（2026年1月スタート 毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。来月の放送開始を前に、塩野の“パパ感”あふれるオフショットが公開された。
【写真】「2人ともかわいい」“パパ感”あふれる子役との2ショットが公開された塩野瑛久
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。
颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
SNSの投稿では、「イチョウの木の下で とびきりの笑顔をいただきました」のコメントとともに、物語で視聴者を翻弄していく3人の“まーくん候補”の一人である吉沢将生を演じる塩野が、颯太を演じる子役・天野優（5）を抱っこし笑顔でそろってピースをするほほ笑ましい“親子のような”2ショットがアップされた。
この投稿にコメント欄では「瑛くん…すっかりパパさんって感じです 2人ともかわいい」「いやぁ これは父子にしか見えませんなぁ」「塩野くんビジュが芸術家っぽくて色気大爆発」「お髭でだいぶパパ感増すな〜」「2人ともとっても素敵な笑顔」「ほのぼのとしてる良い写真だねー」「面白そう」などの反響が寄せられている。
【写真】「2人ともかわいい」“パパ感”あふれる子役との2ショットが公開された塩野瑛久
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。
SNSの投稿では、「イチョウの木の下で とびきりの笑顔をいただきました」のコメントとともに、物語で視聴者を翻弄していく3人の“まーくん候補”の一人である吉沢将生を演じる塩野が、颯太を演じる子役・天野優（5）を抱っこし笑顔でそろってピースをするほほ笑ましい“親子のような”2ショットがアップされた。
この投稿にコメント欄では「瑛くん…すっかりパパさんって感じです 2人ともかわいい」「いやぁ これは父子にしか見えませんなぁ」「塩野くんビジュが芸術家っぽくて色気大爆発」「お髭でだいぶパパ感増すな〜」「2人ともとっても素敵な笑顔」「ほのぼのとしてる良い写真だねー」「面白そう」などの反響が寄せられている。