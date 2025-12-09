正しいパターの構えはどっち？パターを吊って近づけば１メートルは外さない
ドライバーが飛んだ。アイアンもグリーンに乗った。しかし、3パットしてしまったらそこまでのナイスショットがすべて台無しになってしまう。最後の最後でミスしないパッティングをレッスン！
ボールから離れて立つとショートパットが入らなくなる
ショートパットの調子が悪いのはヘッドが真っすぐ動かせていないときなのですが、その原因はストローク自体よりもアドレスにあることが多いんです。私の場合は気づかないうちにボールから遠く立ってしまっていることが多いので、ショートパットがおかしくなったら、ボールの近くに立つように注意しています。
このとき、ちょっとハンドアップ気味に構えて、パターを吊るようにするのがポイント。パターのトゥ側が接地して、ヒールを少しだけ浮かせるくらいの意識をもっています。
ボール位置は左目の真下
ボール位置がズレると構えを注意しても真っすぐ転がらない。ボール位置は構えたときの左目の真下に来るようにする
３本指はしっかり全体はフワッと
グリップは強く握りすぎないが、左手の小指、薬指、中指の3本はある程度しっかりと持ち、ほかの指はフワッと
構えたときにパターのヒール側が少し浮くくらいの感覚でもＯＫ
いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。
亀田愛里
●かめだ・あいり／１９９２年生まれ、静岡県出身。２０１４年にプロテスト合格。