サイゼリヤで1万円分をペロリ…83歳祖母の“爆食動画”が585万回再生「やはり食べることは生きることですね」「気持ちいい食べっぷり」
可愛いものと食べることが大好きだという83歳のヨシ子さん。そんなヨシ子さんが、サイゼリヤで出てくる料理を次々ときれいに平らげていく様子を収めた動画が585.7万回再生を超える反響を呼び、「やはり食べることは生きることですね」「120歳まで生きてください！」「気持ちいい食べっぷり」などと、コメントが寄せられた。ヨシ子さんの大食いの様子や普段の過ごし方などについて、お孫さんに話を聞いた。
【動画カット】これがサイゼの1万円！ 爆食する83歳
◆「元気な姿をずっと残しておきたい！」 祖父が亡くなったことから始めた祖母のSNS
Instagramに投稿された動画「サイゼリヤで1万円分食べてみた」では、前菜3種類に定番のドリア、ミートパスタ、マルゲリータピザ、ムール貝、そしてデザートにティラミスアイスとプリンをヨシ子さんは余裕でペロリと食べ尽くしている。
このほかにも、『びっくりドンキー』で巨大ハンバーグを食べる姿やくら寿司で大食いをする姿、『すき家』でメガ盛りチーズ丼を平らげる様子など、たくさんのヨシ子さんの“爆食動画”がInstagramには投稿されている。「歳を取ると食が細くなる」とよく言われるが、83歳のヨシ子さんは成人男性以上の食べっぷりを見せ、まったく衰える気配もない。若い頃から食べることが大好きで、「今の倍の量は食べることができた」という。80代となった現在もとにかくよく食べ、「食べていい物は全部食べます！」とお孫さんは言う。
高齢になると体型を維持するのも難しくなるケースが多いが、ヨシ子さんはたくさん食べているのに細身である。「今は年齢もあり、体が一回り小さくなりました。それでも平均より体重は重めです（笑）。孫からの半強制によって運動をしていて、足の筋トレをメインに行っています」と、もともとは肥満体型だったそう。
お孫さんがヨシ子さんの日常をSNSで投稿し始めたのは、「今年、祖父（ヨシ子さんの夫）が亡くなったことがきっかけです。祖母に少しでも寂しさが薄れてほしいという願いと、『元気な姿をずっと残しておきたい！』という想いがありました」と振り返る。
そんなヨシ子さんは「ちいかわ」推しであり、「好きになったきっかけは、テレビアニメ（フジテレビ系『めざましテレビ』で放送）を観たことです。祖母は可愛いものは何でも好きです（笑）」とお孫さんは微笑む。
