ロサンゼルス・タイムズ紙のドジャース担当ジャック・ハリス記者が、このオフの静かな動きについて解説している。

これまではベテラン内野手ミゲル・ロハスとの再契約と、マリナーズとのマイナー投手交換のみ。注目を集めたのはエバン・フィリップスのノンテンダー通告だが、再契約の可能性も残る。救援投手ライセル・イグレシアスやデビン・ウィリアムズの獲得には失敗し、明確な方向性はまだ見えない。

今オフの補強は、長期契約を避けつつ外野とブルペンを強化できるトレードが鍵と見られている。候補としては、カージナルスのブレンダン・ドノバンやラーズ・ヌートバー、レッドソックスのジャレン・デュラン、ガーディアンズのスティーブン・クワンらが挙がる。さらには、動く可能性がわずかでも残る限り、ドジャースはタリク・スクバルの状況を注視し続ける。

ドジャースは豊富なプロスペクト（有望株）をトレードの武器とするが、現在と未来の両立が課題だ。外野手、捕手、投手など、放出すれば大きな対価を得られる若手が多い。一方で、数年以内に世代交代が必要なチーム事情から、若手放出には慎重にならざるを得ない。そのため、最近はタイラー・グラスノーやテオスカー・ヘルナンデスといったベテランの名前も噂に上がる。可能性は低いが取引が検討される余地もある。ウインターミーティングで交渉が進めば今後の方針が見えてくるが、現時点でドジャースは市場の動きを見極めつつ、慎重にオフを進めている段階だ。