9日午前7時7分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、五戸町、青森南部町、むつ市、それに東通村、岩手県の盛岡市と二戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□北海道
函館市

□青森県
平内町　外ヶ浜町　野辺地町
七戸町　五戸町　青森南部町
むつ市　東通村

□岩手県
盛岡市　二戸市

■震度1
□北海道
七飯町　福島町　厚真町
浦幌町

□青森県
青森市　五所川原市　つがる市
蓬田村　中泊町　八戸市
三沢市　六戸町　横浜町
東北町　六ヶ所村　おいらせ町
三戸町　階上町　佐井村

□岩手県
八幡平市　軽米町

□宮城県
登米市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。