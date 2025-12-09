北海道、青森県、岩手県で最大震度2の地震 北海道・函館市、青森県・平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町
9日午前7時7分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、五戸町、青森南部町、むつ市、それに東通村、岩手県の盛岡市と二戸市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□北海道
函館市
□青森県
平内町 外ヶ浜町 野辺地町
七戸町 五戸町 青森南部町
むつ市 東通村
□岩手県
盛岡市 二戸市
■震度1
□北海道
七飯町 福島町 厚真町
浦幌町
□青森県
青森市 五所川原市 つがる市
蓬田村 中泊町 八戸市
三沢市 六戸町 横浜町
東北町 六ヶ所村 おいらせ町
三戸町 階上町 佐井村
□岩手県
八幡平市 軽米町
□宮城県
登米市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。