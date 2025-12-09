9日午前7時7分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、五戸町、青森南部町、むつ市、それに東通村、岩手県の盛岡市と二戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□北海道

函館市



□青森県

平内町 外ヶ浜町 野辺地町

七戸町 五戸町 青森南部町

むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市 二戸市

■震度1

□北海道

七飯町 福島町 厚真町

浦幌町



□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

蓬田村 中泊町 八戸市

三沢市 六戸町 横浜町

東北町 六ヶ所村 おいらせ町

三戸町 階上町 佐井村



□岩手県

八幡平市 軽米町



□宮城県

登米市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。