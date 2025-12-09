¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¥¿¥ï¥Þ¥ó±£µï¤Î72ºÐÉ×ÉØ¡¢½¤Á¶ÈñÇÜÁý¤ÇÇËÃ¾¡Ä45ºÐÂ©»Ò¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡Ò¾×·â¥á¡¼¥ë¡Ó
¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤Î¾Ú¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸åÇËÃ¾¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈ×ÀÐ¤È»×¤ï¤ì¤¿»ñ¶â·×²è¤â¡¢ºòº£¤Î»ñºà¹âÆ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎµÞÁý¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¹âÎðÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à³èÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¹âÎðÉ×ÉØ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤Î¡ÖÏÑ´ß¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¹ØÆþ¤«¤é20Ç¯¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¸Ï³é¤µ¤»¤¿ÁÛÄê³°¤ÎÀÁµá
¡ÖÉã¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢·ïÌ¾¤Ë¡Ø½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤À¤±½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÌµ¸ý¤Ç¡¢¼å²»¤Ê¤ÉÅÇ¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÔÆâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÀõ°æ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Àè·îµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢Î´¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÈÊì¤ÎÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¡ÖÏÑ´ß¥Ö¡¼¥à¡×¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÔ¶èÆâÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë·ú¤Ä¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÄêÇ¯¤ò¿ôÇ¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Î´¤µ¤ó¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤ÈÃùÃß¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ìó8,000Ëü±ß¤Ç¹âÁØ³¬¤ÎÉô²°¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¯Ë¾¤âÎÉ¤¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âËüÁ´¡£Éã¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Îµ¤Ê¬¤À¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤È¡¢»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¹ØÆþ¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£Ç¯¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÁí²ñ¤Ç¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤È´ÉÍýÈñ¤ÎÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È´ÉÍýÈñ¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Ç·î³Û4Ëü±ß¤Û¤ÉÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ºòº£¤Î»ñºà¹âÆ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆÃÍ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤½¤Á¶¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÇÜ¶á¤¤8Ëü±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Î´¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¶â¤Ï·î³Û¤ª¤è¤½24Ëü±ß¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤éÌó10Ëü±ß¤¬¡Ö²ÈÄÂ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢°åÎÅÈñ¤òº¹¤·°ú¤±¤Ð¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¡ÖºÇ¸å¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉã¤¬´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹´ü½¤Á¶·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¡Ø°ì»þ¶â¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¸Í¤Ë100Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÀÁµá¤¬Íè¤ë±½¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡Ä¡Ä¡×
ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Î´¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î¸ÇÄêÈñÁý¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇË»º¤¹¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¡£¤Þ¤¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·ò°ì¤µ¤ó¼«¿È¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤È»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÏÎ´¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥á¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¨¤Æ·ïÌ¾¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡ÄËÁÆ¬¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÉÔÂ¤Ï3³äÄ¶¡ÄÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ñ·×¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Î¹âÆ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¬¾ù»þ¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤òÍ¥Àè¤·¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤òÅö½é¤ÏÄã¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¡ÖÃÊ³¬Áý³ÛÀÑÎ©Êý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁí¹çÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹´ü½¤Á¶·×²è¤Ë´ð¤Å¤¯½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÀÑÎ©¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·×²è¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ï36.6%¡£¤µ¤é¤ËÉÔÂ¤Î³ä¹ç¤¬20%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï11.7%¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢·×²èÃÊ³¬¤Ç¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬´Å¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î½¤Á¶»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ñ¶âÉÔÂ¤¬ÏªÄè¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï·úÃÛ»ñºà²Á³Ê¤äÏ«Ì³Èñ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿·×²èÄÌ¤ê¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¹©»ö¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢Àõ°æ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÂçÉý¤ÊÁý³Û²þÄê¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ì»þ¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ê¤É¤Î¹âÎðÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÞ·ã¤ÊÉéÃ´Áý¤Ï²È·×¤ÎÇËÃ¾¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍýÈñÅù¤ÎÂÚÇ¼¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÚÇ¼¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢·úÊª¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï´ÉÍý¤òÇã¤¨¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Íè¤Î½¤Á¶¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·òÁ´¤Ê²ñ·×±¿±Ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½ª¤ÎÀ³²È¤È¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¹ØÆþ»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µï½»Ãæ¤â¾ï¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
