米国を本拠とする国際的なマーケティングリサーチカンパニー、J.D. パワー（ジェイ・ディー・パワー）より、J.D. パワー 2025年日本自動車テクノロジーエクスペリエンス（TXI）調査℠の結果が発表されました。前年と比べ、先進機能・装備の導入率に大きな上昇は見られませんでした。イノベーションランキングでは、レクサスが3年連続でブランド総合1位、マスマーケットブランドではスバルが5年連続の1位に。満足度ランキングの結果と共に詳細を見ていきましょう。

2025年日本自動車テクノロジーエクスペリエンス（TXI）調査

CS（顧客満足度）に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社J.D. パワー ジャパン（本社：東京都港区、CEO：木本卓、略称：J.D. パワー）は、2025年日本自動車テクノロジーエクスペリエンス（Tech Experience Index、略称TXI）調査の結果を発表した。

ブランド別総合イノベーションランキングはレクサスが3年連続1位

先進機能・装備の充実度とユーザーの評価に基づいて算出するブランド別総合イノベーションランキングは、レクサス（597ポイント）が3年連続で1位となった。マスマーケットブランドの1位は5年連続でスバル（541ポイント）だった。

先進機能・装備の装備率、全般に前年同等かわずかに上回る

各種機能・装備の装備率は、前年から大きな上昇は見られなかった。調査対象とした18機能・装備中、4機能・装備で装備率が前年と変わらず、12機能・装備で装備率は前年を上回ったものの、わずかなポイント上昇に留まった。

登録車と軽自動車別に見ると、登録車ではマスマーケットブランドで9機能・装備、ラグジュアリーブランドで13機能・装備で、装備率の上昇がみられたが、軽自動車については3機能・装備でのわずかな上昇に留まっている。

先進機能・装備の利用経験率は前年より上昇、「車載ドライブレコーダー」が最も高く9割超

各種機能・装備の利用経験率は、調査対象とした16機能・装備中、15の機能・装備で前年を上回った。利用経験率が最も高かったのは「車載ドライブレコーダー」（95％）、最も低かったのは「外部給電」（61％）であった。

エグゼキューションインデックスが高い機能・装備は、「外部給電」（839ポイント）、「充電スケジュール管理」（836ポイント）、「ワンペダルドライブ」（834ポイント）で、EV特有の機能・装備が上位となった。

「顔認証」と「リモートパーキングアシスト」、廃止も含めた再考が必要

次回装備意向率が最も高い機能・装備は「車載ドライブレコーダー」（58％）、次いで「外部給電」（49％）、「充電スケジュール管理」（45％）であった。

一方、装備意向率が最も低い機能・装備は「顔認証」（18％）で、次いで「ダイレクトドライバーモニタリング」（21％）、「リモートパーキングアシスト」（24％）であった。このうち、「顔認証」（788ポイント）と「リモートパーキングアシスト」（767ポイント）のエグゼキューションインデックスは低く、次回装備意向、ユーザー評価共に低いことから、廃止も含めた再考が必要であると考えられる。

2025年日本自動車テクノロジーエクスペリエンス調査、総合イノベーションアワードは下記の通り。

＜ブランド総合＞ レクサス

＜マスマーケットブランド＞スバル

《J.D. パワー 2025年 日本自動車テクノロジーエクスペリエンス調査SM概要》

年に1回、新車購入後2〜13ヶ月経過したユーザーを対象に、先進運転支援をはじめとする各種機能・装備について、購入した新車の装備有無や利用上の不具合経験、利用評価、今後の意向等を捉えた調査。機能・装備毎の不具合経験と利用評価を元にエグゼキューションインデックス※1を算出。さらに、すべての機能・装備別エグゼキューションインデックスと装備普及率を元に、各ブランドがどれだけ迅速、効果的に新しい機能・装備を市場導入しているかを示す総合イノベーションインデックスを算出している。今回で5回目となる。

※1 総合評価（10段階評価）と不具合指摘数により1,000ポイント満点で算出したユーザー評価

■実施期間：2025年5月〜6月

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：新車購入後2〜13ヶ月経過したユーザー（18歳以上）

■調査回答者数：20,101

18の先進機能・装備は以下の通り



＜快適性と利便性＞

デジタルルームミラー、車載ドライブレコーダー、顔認証、指紋認証、ジェスチャーコントロール、降車時安全支援



＜運転支援機能 ＞

アクティブ運転支援（アダプティブクルーズコントロールとレーンキープアシストの同時作動）、アクティブレーンチェンジアシスト、コーナリングスピードアシスト、ダイレクトドライバーモニタリング、フロントクロストラフィックワーニング、リモートパーキングアシスト



＜EV機能＞

外部給電、充電スケジュール管理、ワンペダルドライブ



＜コネクテッド機能＞

ARディスプレイ、スマートフォンのデジタルキー



＜スマートビークル機能＞

調光ガラスサンルーフ

[図表1]2025年日本自動車テクノロジーエクスペリエンス（TXI）調査℠ 総合イノベーションランキング