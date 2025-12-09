釣り人によるマナー違反がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】釣った魚を地面に放置する不届き者は霞ヶ浦でも…地元漁師はブチ切れ

「釣りするみんなへ 港綺麗に使ってくれてありがとう！ 命大切にしてくれてありがとう！ 」



とその模様を紹介したのはけいさん（@sa_ka_na_kei）。



港とおぼしき場所の敷地に無造作に捨てられているのは釣果にならない小魚や、余った餌のオキアミ。他人に迷惑をかけてはいけないという以前に、生命への冒涜を感じるなんとも腹立たしい風景だ。



けいさんにお話を聞いた。



ーーどのような場所なのでしょうか？



けい：アオリイカや小アジ、小タイなどが比較的簡単に釣れるポイントで港の入口です。許可、不許可という表示はしていないせいか、普段から釣りをしてる人は多い印象です。



ーーこういった光景は日常的に見られるものでしょうか？



けい：日常的どころじゃないくらいです。ペットボトル、弁当のカス、オムツ、魚の放置、釣り餌の放置等、こう言ったマナーの悪いやつらは、ほぼ夜間に来ることが多く、注意してもめんどくさいだけなのでこちら側も何か対策するとかではなく見て見ぬフリをしているのが現状です。しかしロープにかかった針や糸でのケガ、放置魚、放置餌による異臭などで被害があるのも事実です。



ーー投稿に反響が寄せられました。



けい：こう言った反響の際、一定数、変な人も湧いてくるのでできるだけ触れないようにしてます。



SNSユーザー達から



「地元の堤防でも時々見かけるけど、胸がモヤモヤします」

「食べないなら海に返してやれば良いのに… 釣りって人間にとっては遊びでも魚は命がけですから… 釣り人みずから釣り場を無くしてる 残念な釣り人 」

「釣り人のマナー悪すぎます。 ヘラブナ釣りしてますが、 ブラックバスとブルーギル以外は、リリースしますし、バスてギルは〆て持ち帰り冷凍殺菌後に、熱帯魚の餌にしてます、 正直、この様な釣りをする方のいる釣り場は釣り禁止で良いのでは？」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。釣り人による迷惑行為は全国で多数報告されている。自由な釣り環境を維持するためにも釣り人の意識向上を願いたいものだ。



なお今回の話題を提供してくれたけいさんは勘八養殖発祥の地と呼ばれる野見湾で、贅沢に生き餌で育てた勘八「須崎勘八（すさきカンパチ）」の養殖に携わっている。水揚げしたのその日に神経締めして捌く、鮮度抜群の勘八は多くの人に愛されている。現地まで赴かなくてもウェブショップ「高知かわうそ市場」で通販することができるので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）