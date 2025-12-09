＜速報＞渋野日向子は前半伸ばせずも出場権獲得圏内で折り返し 櫻井心那、西村優菜も圏内キープ
＜Qシリーズ（最終予選） 5日目◇8日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズは最終ラウンドが進行中。渋野日向子はハーフターンし、来季出場権の獲得圏内のトータル5アンダー・19位タイで折り返した。
【写真】前日はすごい雨でした…
渋野はクロッシングスC（CC）を10番からスタート。11番から連続バーディが先行したが、13番パー5、15番でボギー。イーブンパーで後半に入ったが、圏内をキープしている。同じくCCのインコースからスタートした櫻井心那と西村優菜も圏内を維持。櫻井はトータル8アンダー・3位タイ、西村はトータル5アンダー・19位タイにつけている。フォールズCを回る伊藤二花はトータル5オーバー・81位タイにつけている。この日は順延となった第3ラウンドと最終ラウンドが行われている。サスペンデッド濃厚な状況で、最終順位確定は現地9日になることが見込まれている。72ホール終了時点の25位タイまでに来季出場権が与えられる。
