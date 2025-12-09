青森県八戸市で8日午後11時15分ごろ発生した震度6強の地震を受け、八戸市出身の京大大学院修了の芸人、九月が同日午後11時28分ごろ同X（旧ツイッター）を更新。「東北・北海道の皆さん、引き続き余震に警戒してください」と呼びかけた。

地震は8日午後11時15分ごろ発生。青森県八戸市で震度6強の地震があった。震源は青森県東方沖で震源の深さは54キロ。地震の規模はマグニチュード（M）7・5。気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表した。

九月は地震から十数分後に「また少しでも落ち着きたいという方のために、今夜はDMを開けておきます。好きなお寿司のネタを送ってくれたら、僕が『しょうゆ』『ぽん酢』『甘だれ』『塩』のいずれかで返信します」と、まずは落ち着くための呼びかけも実施している。

深夜の地震であり不安な状況の中で、しっかりと警戒しつつ、慌てず落ち着いて行動することも必要だ。DMを開放し、誰もが参加できる簡単な対話の場を設け、お寿司のネタという明るい話題を提供したものとみられる。

九月は9日午前0時33分に「必要な連絡、今できる準備を終えたら、落ち着くことも重要です。その方が頭や体の動きもスムーズになるし。寿司ネタみたいな何気ない話題が役立つこともあるでしょう。1時間で返したものを一覧にしておきます」とポスト。1時間で“対話”は1〜45項目にのぼっており、「まぐろ しょうゆ ごまもあると尚良い」から始まり、ラーメン そのまま食う」「大将 食べない」などユーモアあるやり取りも披露した。

九月は日本気象協会公式の天気予報専門メディア「tenki.jp」の津波警報を受けた「【いますぐ海岸から離れて！】」とのメッセージもリポストし、注意を呼びかけている。

九月が1時間で返した45項目の寿司ネタ一覧は以下の通り。

1.まぐろ しょうゆ ゴマもあると尚良い

2.大トロ しょうゆ

3.サーモン しょうゆ

4.たまねぎサーモン しょうゆ

5.サーモンマヨ しょうゆ

6.いか しょうゆ しょうがもあると尚良い

7.いかげそ あまだれ

8.たこ あまだれ

9.エビ しょうゆ

10.あまえび しょうゆ

11.くるまえび しょうゆ

12.かに しょうゆ

13.かにみそ しょうゆ

14.たい しょうゆ 塩も可

15.はまち しょうゆ ゴマもあると尚良い

16.とろはまち しょうゆ ゴマもあると尚良い

17.しめさば なし 味が濃い

18.ひらめ しょうゆ

19.えんがわ 塩かぽん酢

20.あぶりあんがわ しょうゆ 塩も可

21.あぶりさわら ぽん酢

22.ほたて しょうゆ

23.あさり 先に醤油で煮たやつ

24.つぶ貝 しょうゆ

25.いくら しょうゆ

26.とびっこ しょうゆ

27.うに しょうゆ

28.うなぎ 蒲焼のタレ

29.あなご 甘だれ

30.たまご しょうゆ

31.牛たん 塩

32.牛カルビ 何もつけない

33.ハンバーグ 何もつけない

34.いなり 何もつけない

35.鉄火巻き わさび多めのしょうゆ

36.納豆巻き わさび多めのしょうゆ

37.かんぴょう巻き あんま食べたくない

38.かっぱ巻き わさび多めのしょうゆ

39.ちらし寿司 指示に従う

40.アザラシのぬか漬け 味濃そうだからそのまま

41.あぶらぜみ 揚げて塩

42.ラーメン そのまま食う

43.大将 食べない

44.レーン 食べない

45.のれん 食べない