美波那緒、佐々木明音、板野優花（C）光文社／週刊FLASH 写真：木村哲夫

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/09】12月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）にて「ミスFLASH2026」の結果が発表。板野優花（いたの・ゆうか）、佐々木明音（ささき・あかね）、美波那緒（みなみ・なお）の3人がグランプリに輝き、表紙＆巻頭グラビアを飾った。

【写真】「ミスFLASH2026」GP、純白で美ボディ披露

◆「ミスFLASH2026」グランプリ発表


20代目となる今回のグランプリは、ミスヤングチャンピオンとの「2冠」となるタレント・モデルの板野、関西方面のテレビを中心にリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ佐々木、2025年4月にデビューしDVD等で活動している美波の3人だ。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアでは、美しいスタイルが際立つビキニ姿を披露している。

◆木村夢叶・葵成美・南みゆら登場


そのほか誌面には、木村夢叶、葵成美、南みゆらが登場している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】