9日午前6時52分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。

地震の概要

9日午前6時52分頃、青森県、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯41.1度、東経143.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。
この地震による津波の被害の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆青森県
平内町　八戸市　野辺地町　五戸町　青森南部町

◆岩手県
盛岡市　八幡平市　岩手町

【震度3】
◆北海道
新篠津村　函館市　渡島北斗市　知内町　木古内町　厚真町　むかわ町　新冠町　浦河町　様似町　浦幌町

◆青森県
青森市　五所川原市　つがる市　蓬田村　外ヶ浜町　鶴田町　中泊町　十和田市　三沢市　七戸町　六戸町　横浜町　東北町　おいらせ町　三戸町　田子町　階上町　むつ市　東通村

◆岩手県
二戸市　滝沢市　雫石町　紫波町　矢巾町　軽米町　九戸村　一戸町　久慈市　普代村　野田村　岩手洋野町　花巻市　北上市　奥州市

◆宮城県
登米市　栗原市　涌谷町　宮城美里町　丸森町　石巻市

◆秋田県
三種町　井川町　大館市　鹿角市　大仙市