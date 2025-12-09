青森県、岩手県で震度4の地震 津波の被害の心配なし
9日午前6時52分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。
地震の概要
9日午前6時52分頃、青森県、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯41.1度、東経143.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。
この地震による津波の被害の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆青森県
平内町 八戸市 野辺地町 五戸町 青森南部町
◆岩手県
盛岡市 八幡平市 岩手町
【震度3】
◆北海道
新篠津村 函館市 渡島北斗市 知内町 木古内町 厚真町 むかわ町 新冠町 浦河町 様似町 浦幌町
◆青森県
青森市 五所川原市 つがる市 蓬田村 外ヶ浜町 鶴田町 中泊町 十和田市 三沢市 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町 三戸町 田子町 階上町 むつ市 東通村
◆岩手県
二戸市 滝沢市 雫石町 紫波町 矢巾町 軽米町 九戸村 一戸町 久慈市 普代村 野田村 岩手洋野町 花巻市 北上市 奥州市
◆宮城県
登米市 栗原市 涌谷町 宮城美里町 丸森町 石巻市
◆秋田県
三種町 井川町 大館市 鹿角市 大仙市