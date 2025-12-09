米１０年債利回り上昇 ＥＣＢ理事の発言で欧州債利回り上昇＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ＥＣＢ理事の発言で欧州債利回り上昇＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間06:32）

米2年債 3.577（+0.017）

米10年債 4.166（+0.031）

米30年債 4.809（+0.017）

期待インフレ率 2.270（0.000）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日は米経済指標の発表もない中、利回りは上昇。ＥＣＢ理事の次の行動は利上げの可能性もという発言に、欧州債利回りが上昇し、その流れで米国債利回りも上昇。そのほか、今週のＦＯＭＣは利下げは確実視されているものの、パウエル議長の会見やＦＯＭＣ委員の金利見通しが、追加利下げに慎重なタカ派な内容になるのではとの見方も利回りを押し上げた。



なお、この日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったものの反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+５９（前営業日：+５７）。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.614％（WI：3.622％）

応札倍率 2.64倍（前回：2.85倍）



