毎週月曜よる11時17分～放送中の「なるみ・岡村の過ぎるTV」初のラジオ特番が決定！ 12月13日(土)よる9時30分～10時30分、ABCラジオ「土曜スペシャル」枠にて、なるみ、岡村隆史、すっちーの3人によるラジオ番組をお届けする。

「過ぎるTV」放送開始から13年目、現在の「ナイトinナイト」に枠移行してからは10年目に突入し、3人の関係性はもはや”ファミリー”の域に。最近では岡村がなるみに対し、無意識のうちにタメ口が出ることがあるようで…！？

大人の事情！？岡村隆史が33年ぶりにABCラジオに登場

ラジオ出演についてなるみは「番組はいつ終わるかわからんから、ラジオだけでもさせてくれへんかって言ってたけど、念願やね」と喜ぶ一方、岡村にとってABCラジオは思い出の場所。1992年に「ABCお笑い新人グランプリ」で優勝したご褒美としてラジオ番組を持ったが、たったの3カ月で番組は終了したという。スタジオには当時担当ディレクターだった社員が駆け付けており、岡村は「33年前、あの人に騙されたんや！」と当時の思い出を語った。

「過ぎる」チームが好き過ぎてかまってちゃんに！？なるみが岡村の番組愛を暴露

番組では明確なテーマは設けず、3人の自由なトークをお届けすることに。すっちーが「収録終わってから楽屋帰るまで、なんでこんな長いんやろ…と思ってます(笑)」というとおり、普段から岡村を中心にトークがとまらない「過ぎる」チーム。なるみいわく、東京では言えないので、10代から親交のあるなるみをはじめ、「過ぎる」チームに話を聞いてほしいのだという。さらに最近は、自分が見た映画をみんなも見てほしい、髪のパーマや眉毛のアートメイクをすれば気づいてほしい、とかまってちゃんぶりを発揮しているといい、なるみは「あれやめて！僕のどこが変わったと思いますかクイズ」とクレーム！収録当日も、2回目の眉アートメイクを終えた岡村は「誰も気づかへん！こんなんじゃスタジオ入られへん！」とこぼした。

さらに岡村は「収録日にスタッフも全員サングラスをかけてこよう！」という岡村の一声から始まった“サングラスナイト”に続く“○○ナイト”を希望。「今度はみんなでお弁当作ってけぇへん？」と提案するなど、番組全体の雰囲気も垣間見えた。

とにもかくにも岡村の番組愛は強いようで、「この3人のうち誰かが死ぬまでやりたい」と話す岡村を見てスタッフが涙したという裏話も明かされた。

「我々もアップデート必要」若手スタッフとの関係性語る

岡村隆史がひっかかる話題の”シュガー”とは一体…！？

番組13年目ともなると、当然増えてくる年下のスタッフ。ジェネレーションギャップの話題になると、3人は「アップデートしていかなあかん、何言ってるかわからんかったら言って！」と口をそろえた。

歴代の名物マネージャーに関するエピソードを披露する一方、最近番組に加入した、評判のいい若手男性スタッフ(通称：シュガー)にもひっかかる岡村。なるみが「今日も蓬莱コラボのTシャツ着てくれてる」「いつもニコニコでみんな癒されてる」とシュガーを褒めちぎると、「シュガーは絶対お尻汚い！お尻汚いか足臭いか。仕事できるぶん、おケツが汚いよ！」と岡村は一向に認めない様子。かまってちゃんになったり、嫌ごと言いになったり、限りなく”素”の岡村隆史があらわれた、「過ぎる」らしい1時間となった。

他にも、岡村が新喜劇に入ったころに巨人師匠からかけられた言葉、すっちーがすち子にたどり着くまでに経た迷走(？)キャラの変遷など、長い付き合いの3人ゆえのトークが満載。放送を是非お楽しみに！

■なるみ・岡村隆史・すっちーコメント

Q.「過ぎる」メンバーでの初・ラジオはいかがでしたか？

岡村：何喋ったかも覚えてないくらい楽しかった！すみません、あんまり実のある話できなかったかもしれないんですけど。それくらい素でしゃべってました(笑)。

なるみ：いつも楽屋とかロケバスの後ろとか、スタジオでマイク外した後とかね、こんな感じでボソボソ自由にしゃべってるんですよ。

岡村：収録終わってからの立ち話ですよね。

なるみ：ただただ中年、いや初老がしゃべってるっていう。

すっちー：ほんまに長いやつ(笑)！

なるみ：年に何回かやりたいね！次はお便りとか、読んでみたくない！？

Q.「過ぎるTV」視聴者の皆さまへメッセージをお願いします！

なるみ：皆さん聞いてくれるかな～聞いてほしいね～。

岡村：視聴者の方は「収録終わりに3人はこういう話してんねや」ってより楽しんでもらえるはず。

なるみ：ラジオを聞いてたら、やっぱり”シュガー”のことが気になると思う。シュガーが見たければ「過ぎるTV」を見ないと！いつかちらっとシュガーが映るかもしれない。

岡村：シュガーってどんな人なんやろうって想像すると思うんですけど、そんな大したやつではないですから…

なるみ：嫌ごと！妖怪嫌ごと人間！

すっちー：今のところ、”お尻の汚い男”というイメージが植え付けられてますからね(笑)。

岡村：仕事もできてシュっとしてて気遣いもできる。でも実は！というね。楽しみにしていてください。

【ラジオ放送情報】

「なるみ・岡村の過ぎるラジオ」

2025年12月13日 土曜よる9時30分～

ABCラジオ（FM93.3MHz / AM1008kHzローカル）

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20251213213000

番組公式HP https://www.asahi.co.jp/sugirutv/