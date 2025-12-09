Æü·Ï3À¤¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¿·´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥È¥é¥¦¥È¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤ë¡ÖËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤ÇÆü·Ï3À¤¤Î¥¹¥º¥»á¤Ï21Ç¯¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡È¥È¥é¥¦¥¿¥Ë¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤È¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¸«»ö¤ÊÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤¬WBC¤Î·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌîµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÈÀ®¸ù¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¹ñ¤âÈó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Ìîµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÎÉ¤¤Ìîµå¤¬½¸¤Þ¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£