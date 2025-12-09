9日午前6時52分ごろ、青森県、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、青森県の平内町、八戸市、野辺地町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の盛岡市と八幡平市、それに岩手町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□青森県

平内町 八戸市 野辺地町

五戸町 青森南部町



□岩手県

盛岡市 八幡平市 岩手町

■震度3

□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

蓬田村 外ヶ浜町 鶴田町

中泊町 十和田市 三沢市

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 おいらせ町 三戸町

田子町 階上町 むつ市

東通村



□岩手県

二戸市 滝沢市 雫石町

紫波町 矢巾町 軽米町

九戸村 一戸町 久慈市

普代村 野田村 岩手洋野町

花巻市 北上市 奥州市



□北海道

新篠津村 函館市 渡島北斗市

知内町 木古内町 厚真町

むかわ町 新冠町 浦河町

様似町 浦幌町



□宮城県

登米市 栗原市 涌谷町

宮城美里町 丸森町 石巻市



□秋田県

三種町 井川町 大館市

鹿角市 大仙市

■震度2

□青森県

今別町 板柳町 六ヶ所村

新郷村 大間町 風間浦村

佐井村 弘前市 黒石市

平川市 鰺ヶ沢町 深浦町

西目屋村 藤崎町 田舎館村



□岩手県

葛巻町 宮古市 山田町

遠野市 一関市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町



□北海道

石狩市 当別町 七飯町

鹿部町 渡島森町 福島町

室蘭市 苫小牧市 登別市

白老町 安平町 新ひだか町

えりも町 帯広市 音更町

十勝清水町 芽室町 幕別町

十勝池田町 豊頃町 札幌北区

札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区

札幌手稲区 札幌清田区 江別市

千歳市 恵庭市 北広島市

長万部町 檜山江差町 上ノ国町

厚沢部町 乙部町 せたな町

赤井川村 ニセコ町 真狩村

留寿都村 倶知安町 岩見沢市

三笠市 南幌町 長沼町

栗山町 中富良野町 胆振伊達市

壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町

平取町 鹿追町 中札内村

更別村 十勝大樹町 広尾町

釧路市 釧路町 白糠町

標津町 別海町



□宮城県

気仙沼市 大崎市 色麻町

宮城加美町 名取市 岩沼市

蔵王町 大河原町 宮城川崎町

亘理町 山元町 仙台宮城野区

東松島市 松島町 利府町



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 五城目町 八郎潟町

大潟村 北秋田市 小坂町

上小阿仁村 横手市 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

秋田市 由利本荘市 にかほ市



□山形県

鶴岡市 酒田市 三川町

庄内町 遊佐町 最上町

上山市 村山市 天童市

山辺町 中山町 河北町

米沢市 高畠町 山形川西町

白鷹町



□福島県

福島市 桑折町 国見町

南相馬市 双葉町



□茨城県

常陸太田市 常総市



□栃木県

栃木市



□埼玉県

加須市 春日部市



□新潟県

村上市

■震度1

□青森県

大鰐町



□岩手県

岩泉町 田野畑村 陸前高田市



□北海道

渡島松前町 士幌町 本別町

札幌中央区 札幌豊平区 札幌南区

札幌西区 八雲町 今金町

小樽市 余市町 喜茂別町

夕張市 美唄市 由仁町

月形町 富良野市 南富良野町

占冠村 豊浦町 足寄町

厚岸町 浜中町 標茶町

鶴居村 中標津町 羅臼町

黒松内町 蘭越町 岩内町

北竜町 芦別市 滝川市

増毛町 美幌町 北見市

弟子屈町 根室市



□宮城県

南三陸町 白石市 七ヶ宿町

村田町 柴田町 仙台青葉区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 富谷市 七ヶ浜町

大和町 大郷町 大衡村



□秋田県

八峰町 東成瀬村



□山形県

新庄市 舟形町 真室川町

大蔵村 鮭川村 山形市

寒河江市 東根市 尾花沢市

大江町 大石田町 南陽市

山形小国町 飯豊町



□福島県

郡山市 須賀川市 田村市

天栄村 玉川村 浅川町

いわき市 相馬市 浪江町

猪苗代町



□茨城県

笠間市 土浦市 石岡市

筑西市



□栃木県

高根沢町



□埼玉県

鴻巣市 久喜市 さいたま中央区

桶川市 八潮市 幸手市

鶴ヶ島市 川島町 宮代町



□新潟県

新発田市 胎内市 南魚沼市



□群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町

邑楽町



□千葉県

香取市 浦安市



□東京都

東京墨田区 東京江東区 東京荒川区

東京江戸川区



□神奈川県

川崎川崎区 川崎宮前区



□山梨県

忍野村 山中湖村



□静岡県

松崎町 富士市

