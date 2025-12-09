ピカチュウが「東京ばな奈」になっちゃった可愛すぎるステッカー付きクッキー缶も...出現場所はJR東京駅《12月10日スタート》

グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、2025年12月10日から21日まで「ポケモン東京ばな奈」を「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事」で販売します。

"ハート付きピカチュウ"を見つけたらいいことあるかも

"ふわかわポケモンがいつでもいっしょ。ワクワクおやつタイム"がコンセプトの「ポケモン東京ばな奈」商品が、12月10日から21日までの期間中、JR東京駅に登場します。

・ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風

ピカチュウ模様に焼きあげた可愛さたっぷりのスポンジケーキに、ポケモンの世界に登場する木の実「ナナのみ」をイメージした"ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム"がたっぷり入っています。

スポンジケーキの模様は６種類あります。

注目は、ときどきしか出現しない"ハート付きピカチュウ"。出会えたらいいことがあるかもしれません。

参考小売価格は、4個入842円、8個入1512円、12個入2149円。

・ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド

バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄がそれぞれ描かれています。

軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーからショコラがはみ出しているので、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめる商品です。

参考小売価格は、24枚入2592円。

さらに、ステッカー付きのスペシャル缶も登場します。

＜ピカチュウ缶＞

蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウがデザインされた特別仕様。頬をついて見つめるピカチュウやウインクしたピカチュウなど、どの表情もとってもキュートです。

ピカチュウ缶にはスペシャルステッカーが付いてきます。ステッカーのデザインは全部で6種類。どの絵柄が出るかはあけてみてのお楽しみです。

参考小売価格は、12枚入1998円。

＜イーブイ缶＞

かわいすぎるデザインのイーブイ缶。蓋にも側面にも表情やポーズの異なるイーブイがデザインされています。振り返りすがたやウィンクなど、さまざまな表情が魅力的。

イーブイ缶もスペシャルステッカー付きです。ステッカーのデザインは同じくランダムで、全6種類。

参考小売価格は、12枚入1998円。

マスキングテープがもらえるキャンペーン

期間中に「ポケモン東京ばな奈」商品を購入した人は、1会計につき1つノベルティの特製マスキングテープがもらえます。

パッケージとお揃いカラーのテープに、ピカチュウのイラストや「ピカチュウ東京ばな奈」が並んだ限定デザインです。なくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

（C）Pokémon.（C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

東京バーゲンマニア編集部