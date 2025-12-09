※2025年10月撮影

トップ画像は流鉄流山線鰭ヶ崎駅。調整池広場から。

流山駅行電車が出発しました。電車には「なの花」という名前が付いています。

※2025年10月撮影

北東に歩いています。撮影は10月6日ですが向日葵が満開です。

※2025年10月撮影

急な坂を上ります。正面の森に社があります。

※2025年10月撮影

道祖神、稲荷神社、馬頭観音などがここに集められています。

※2025年10月撮影

階段を登ると、真っ先にこの欠けた石の手水盤が目に入りました。水は引かれていません。風が吹く度に祠のトタン屋根に落ちてきたドングリが当たる大きな音がします。最初は驚きました。

※2025年10月撮影

馬頭観世音菩薩。石碑の左右や背後は見えず日付などは分かりません。自動車などが登場するまで、馬こそが何百年もの間運搬の主たる動力でした。力尽きて路傍で倒れた馬たちを弔うために多くの馬頭観音が残されてきました。

※2025年10月撮影

三本松稲荷。近くに三本松古墳もあった様なので三本松という古い地名が存在したのかもしれません。

※2025年10月撮影

道祖神。多くは村境、峠などの路傍にあって疫病や悪霊が集落に侵入するのを防ぐ神サマとして信仰されました。

※2025年10月撮影

祠の列べられた小山は、一説によると三本松古墳、前方後円墳の一部だったらしいのです。ふもとの鰭ヶ崎駅の方を見おろしています。

※2025年10月撮影

祠郡の背後、西側は平地になっていて、奥右側の森は、東福寺です。

※2025年10月撮影

北に平地が広がっています。マップには「鰭ヶ崎8号緑地」と表示されています。

※2025年10月撮影

北東側で道路に面している様です。

※2025年10月撮影

道路に出て来し方を振り返ります。祠が見えます。

※2025年10月撮影

次回は、鰭ヶ崎三本松古墳の碑を見ます。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡

