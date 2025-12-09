プレミアリーグ 25/26の第15節 ウルバーハンプトンとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、12月9日05:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはジョン・アリアス（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、デビッド・ウルフ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはメーソン・マウント（MF）、マテウス・クニャ（FW）、ブライアン・ムブモ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのマテウス・クニャ（FW）のアシストからブルーノ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

しかし、45+2分ウルバーハンプトンが同点に追いつく。デビッド・ウルフ（DF）のアシストからジャンリクネ・ベルガルド（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

51分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ディオゴ・ダロト（DF）のアシストからブライアン・ムブモ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

54分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ジャンリクネ・ベルガルド（MF）に代わりフェル・ロペス（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

62分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからメーソン・マウント（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

69分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。ヌサイル・マズラウイ（DF）、エーデン・ヘブン（DF）に代わりリサンドロ・マルティネス（DF）、レニー・ヨロ（DF）がピッチに入る。

69分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。ヨルゲン・ラルセン（FW）、ジョン・アリアス（FW）に代わりトル・アロコダレ（FW）、マテウス・マネ（FW）がピッチに入る。

70分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。トティ・ゴメス（DF）からウーゴ・ブエノ（DF）に交代した。

78分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。カゼミロ（MF）からコビー・メイヌー（MF）に交代した。

82分マンチェスター・ユナイテッドが追加点。ブルーノ・フェルナンデス（MF）がPKで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マンチェスター・ユナイテッドが1-4で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは44分にヨルゲン・ラルセン（FW）、46分にラディスラフ・クレイチ（DF）、81分にジェルソン・モスケラ（DF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは38分にブライアン・ムブモ（FW）、90+6分にジョシュア・ザークツィー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-09 07:00:12 更新