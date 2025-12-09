ラ・リーガ 25/26の第15節 オサスナとレバンテの試合が、12月9日05:00にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ルーベン・ガルシア（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、ブルゲ（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。オサスナのルーベン・ガルシア（FW）のアシストからビクトル・ムニョス（FW）がヘディングシュートを決めてオサスナが先制。

さらに36分オサスナが追加点。ジョン・モンカヨラ（MF）のアシストからルーベン・ガルシア（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とオサスナがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、オサスナが2-0で勝利した。

なお、オサスナは15分にルーカス・トロ（MF）、57分にルーベン・ガルシア（FW）に、またレバンテは22分にケルビン・アリアーガ（MF）、58分にホルヘ・カベロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

