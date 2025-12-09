職場には、細かいことをネチネチと言ってきて集中を乱す上司や同僚がいるものだ。そんな相手に振り回されると、時間も仕事の質も一気に奪われてしまう。では、頭のいい人はどうやって必要な集中時間を守っているのか。18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

いろんな人がいるオフィスで集中するには？

――間仕切りがないオフィスだと、集中したいときに完全に集中するというのは難しそうに思います。どうすればいいと思いますか？

栗木さつき氏（以下、栗木）：たしかに難しいですよね。いつでも急に話しかけられたりしますし。こちらの事情はおかまいなしに仕事を振ってくる人もいます。

なので、まずは「自分の時間」を自分のリソースとしてしっかりコントロールするという意識がとても大切になります。

――具体的にはどういうことでしょうか。

栗木：なんでもかんでもマルチタスクで対応しようとするのではなく、優先順位をはっきり決めて、重要な仕事にあてる時間は手放さないということです。

とはいえ、現実には自分勝手な指示や急な依頼が次々と飛んでくることもありますよね。忙しいのに、細かいことをくどくどネチネチ言ってくる上司がいるかもしれません。

そんなときに大事なのは、こちらの都合を具体的に示して、話の流れをいったん切ることです。

「ご指摘、ありがとうございます。こちらにメモさせていただきましたので次回以降は気をつけます。では、大変申し訳ないのですが、◯時までにこれを終わらせる必要がありますので」と、感謝と対応の意思だけ伝えて最短でスパッと終わらせる。上司といえども、ここまで言われるとそれ以上続けづらいものです。

時間を稼いで作戦を考える

こうしていったん距離を置くことで、上司の言葉をどこまで受け止める必要があるのかを、少し時間をおいて冷静に考え直すこともできます。

どこまで応じて、どこからは応じないのか。自分の中で線引きがはっきりしていると、他人に振り回されず、自分の仕事を守りながら仕事ができるようになります。

もちろん、相手が上司であれば「ゼロ回答」という選択肢は現実的ではありません。ただし、「すぐに応じるかどうか」「どの順番で対応するか」「いつ時間をつくるか」といった時間と段取りの線引きは、部下の側でもできることです。

つまり、線引きとは拒否ではなく、「相手の言葉は受け取りつつ、自分のペースや優先順位を手放さないための“境界”をつくること」なんです。

会議室に「籠城」する

――では、それだけでは集中を保てないほど、環境がひどい場合はどうすればよいでしょうか。

栗木：もし個人の努力や心構えだけでは集中を維持できないほど環境が悪いのであれば、物理的な環境を整える必要があります。本書でも、集中力を高めるための「環境設計」を自分で行う方法が紹介されています。

作業場所を変えるとか、ヘッドホンをして「集中モード」に入っていることを示すとか、物理的な工夫で集中しやすい状態はつくれます。本書では次のように書かれています。

いまの職場環境ではどうしても集中力を高められないという場合はどうすればいいだろう？

そんなときは時間を区切って、オフィスの会議室などを利用させてもらおう。「仕上げてしまいたい仕事があるので、一時的に外部との接触を断っています」と周囲に知らせておけば、邪魔が入りにくくなる。

周囲の人たちはあなたのスケジュールを把握しようと努めてくれるし、そのうえ、急ぎの用件でないかぎり、あなたに不要なメッセージを送らないようにするはずだ。――『一点集中術』より

これは、自分の時間を他者にコントロールさせないための1つの方法です。会議室などを使って、一定時間だけ外部との接触を断つことで、深い集中を確保することができます。

また、連絡手段の扱い方にも注意が必要です。メールやメッセージといった「ノイズ」に反応しすぎると、すぐにマルチタスクに引き戻されてしまいます。だからこそ、どの時間帯は通知を見ないのか、いつ返信するのかといった時間の設計を自分で決めることが重要です。これが、非効率なマルチタスクの悪循環から抜け出し、仕事の質を高めるための土台になります。

結局のところ、効率を追求するとは、「誰にも邪魔されない時間」を自ら確保し、そのなかで質の高い成果を出すことにほかなりません。

（本記事は、デボラ・ザック著『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』の翻訳者インタビューです）