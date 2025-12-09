ページを開くと…

プレゼントを手にする、たくさんの動物たちが飛び出してきます。

子どもたちが大好きなしかけ絵本。クリスマスプレゼントにおすすめです。

今月25日は「クリスマス」。

長崎市のメトロ書店では、“絵本” のコーナーでクリスマスに関連した人気の絵本を紹介しています。

（客）

「仕掛け絵本がいい。遊べるから」

（客）

「一緒に楽しく読んで、笑顔になれるような本を買ってあげたい」

（メトロ書店 読書アドバイザー 川崎綾子さん）

「定番の昔からある絵本や、めくって楽しい仕掛け絵本、赤ちゃん向けの(親子で)一緒に読めるような絵本が人気です」

▼100にんのサンタクロースの12かげつ／谷口智則（文溪堂） 1,760円(税込)

ベストセラーのクリスマス絵本『100にんのサンタクロース』が、12年ぶりに待望の続編です。

100人のサンタクロースが住む町。

ここでは、個性豊かなサンタたちが海水浴や運動会、読書など12か月を楽しく過ごしながらクリスマスの準備をしています。

ところが、その中にずーっと寝ているサンタがひとり…。

今年は、あの人気サンタが主役です。

▼サンタともりのなかまたち／バリー・ティムス（ひさかたチャイルド） 2,200円(税込)

お屋敷のページを開くと、飛び出してきたのは、クリスマスを楽しむ動物たち。

メールをひらくと、メッセージが隠されています。

「サンタともりのなかまたち」は、ドキドキとワクワクがいっぺんにやってくる、大人気の仕掛け絵本です。

▼クリスマスのかくれんぼ／いしかわ こうじ（ポプラ社） 1,210円(税込)

“かおもからだも まっしろだよ。なにかな？”

答えは「ゆきだるま」。

英語では「SNOWMAN」です。

クイズに答えてページをめくると、かくれていた形があらわれ、子どもたちの考える力を刺激します。

「クリスマスのかくれんぼ」は、豊かな色彩とシンプルな形のイラストが特徴で、トナカイや靴下などのクリスマスにちなんだものがたくさん登場します。

子どもたちに「なにかな？なにかな？」と問いかけながら、読み聞かせができます。

クリスマスは家族で一緒に、絵本のページをめくってみてはいかがでしょうか。

メトロ書店では、1冊数百円から始められるチャリティ活動『ブックサンタ』の受付も始まっています。

2017年に始まった『ブックサンタ』は、寄付された本が病気や貧困など、さまざまな困難を抱えている18歳以下の子どもたちにプレゼントされるプロジェクトです。

寄付の方法は、全国の対象の書店で「絵本」「図鑑」「小説」など、ジャンルを問わず子どもたちに贈りたい本を購入し、この時にレジで “ブックサンタに参加したい” と伝え、本を預けます。

その後、全国の本を必要としている子どもたちに届けられることになります。

（メトロ書店 読書アドバイザー 川崎綾子さん）

「あまねくすべての子どもが、同じように絵本を読んでほしいので、このブックサンタの取り組みはすごくいいことだと思う」

メトロ書店では11月1日のスタートで、今月3日までに200冊以上が集まっていて、今月25日まで受け付けているそうです。

この『ブックサンタ』、今年度のパートナー書店は、全国で1851店舗。

過去7年間で寄付された本の数は、累計40万0176冊となっているそうです。