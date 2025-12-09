¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¼óÅÔ¤ËÇ÷¤ëÂç·¿ÂæÉ÷¡ÄËÉºÒ¤«¡¢ÁÜºº¤«¡ÚÂè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¥¾å¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£Î´ÂÀ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é»Ë¾å½é¤Î¡Ö¿å¾å·Ù»¡¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë·º»ö¤È¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Åìµþ¤Î³¤¤äÀî¤ò·ÙÈ÷Äú¤Ç¶î¤±½ä¤ê»ö·ï¤òÄÉ¤¦¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Þ¥ê¥ó¡ß¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Á¥¤ä³¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÁ¥¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥É¥¥É¥¤Î¥·¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡¢Â©¤ò¤Î¤à³¤¾å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Î¾ï¼±¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Åìµþ¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¡¦ÄöÂó¿¿¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ³¤ÉÖÆ¬¸ø±à¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ø³¤Àã¡Ù¤ÎÁ¥Æâ¤ÇÊ¡ËÜ½¡²ð¤Î»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¡¢¡ØÏÑ´ß¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ù½éÂåÁíÄ¹¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡ØÏÑ´ß³¤ÍÎ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¹õÌÚ¸¬°ì¡Ê³Áß·Í¦¿Í¡Ë¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡Ø³¤Àã¡Ù¤Î°ÜÅ¾¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÏÑ´ß³¤ÍÎ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤ËÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»°¾å¿µ¸ã¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â¼óÅÔ·÷¤Ë¤ÏÂç·¿¤ÎÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀÆü¤Ë¤â¾åÎ¦¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÅÔ·÷Ä¾·â¤ËÈ÷¤¨¡¢Åìµþ¿å¾å·Ù»¡½ð¤Ë¤ÏºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È½ð°÷Á´°÷¤¬·ÙÈ÷¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Äö¤¿¤Á¤Ï¡¢Àµ¼°¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡Ø³¤Àã¡Ù»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ºÙÌîÍ³µ¯»Ò¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤é¤¬¡Ø³¤Àã¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÀö¤¦°ìÊý¡¢Æü²¼Éô½Ô¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ë¤Ï»°¾å¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤Û¤É¤Ê¤¯»°¾å¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÎÊö´ß²Ú³¨¡Ê²ÖÌø¤Î¤¾¤ß¡Ë¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ¿å¾å·Ù»¡½ð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹õÌÚ¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤ï¤ì¤¿»°¾å¤Ï¡¢Èà¤¬¡ØÏÑ´ß³¤ÍÎ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆþ¤Ã¤¿¸å¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡¢¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í³µ¯»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¹õÌÚ¤È¸µ³¤µ»¿¦°÷¤ÎÂçÂô½ÓÉ×¡Ê¾®ÎÓÎ´¡Ë¤¬ÎÁÄâ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ø³¤Àã¡Ù°ÜÅ¾¹©»ö¤ÎÀÁÉé¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÁÏÑ¶É¤Î¿Í´Ö¤â¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¥¾å¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£Î´ÂÀ
