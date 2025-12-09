『オモウマい店』飯坂温泉の食堂、カツカレー普通盛り（980円） 前回取材時よりボリュームアップ
きょう9日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)では、温泉地に近い「オモウマい店」を紹介する。
【オモウマ写真】マグロが山のように…120枚のったキハダマグロ丼（中）（4400円）
同番組は、想像をはるかに超える“びっくりな店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
日本有数の温泉地として知られる大分・別府温泉。国指定の名勝「海地獄」は、湧出温度が約98度。そんな温泉から車で10分の「レストラン 東洋軒」。最近は駐車場が増設され、100台近くが止められるようになったという。もちろん、駐車を誘導する “駐車場ヒーロー”は健在！
石段街で知られる群馬・伊香保温泉。温泉から車で15分、群馬県・榛東村にある「コーヒーハウス ライフ」。お客さんから様々なもらいものをする「もらえもん」を自称する店主は、息子さんからあるもらいものをしたよう。
国登録有形文化財「歴史の宿 金具屋」がある長野・渋温泉。そんな渋温泉から車で30分、須坂市にある「とら食堂」は、店主が「成長した」と語る“焼肉定食”（1800円）が人気。放送後には「焼肉定食が注文の6割」になったというが、現在もさらに進化中（!?）。
国登録有形文化財「旧堀切邸」がエリア内にある福島・飯坂温泉。そんな温泉街から車で10分の食堂「マミー」。“カツカレー普通盛り”（980円）は、前回の取材時よりさらにご飯が増えて…（!?）。
イルカショーも見学できる「浅虫水族館」がエリア内にある青森・浅虫温泉。そんな浅虫温泉街にある「鶴亀食堂」。120枚、シェアOKの“キハダマグロ丼（中）”（4400円）が有名だが、温泉旅館との距離はまさかの徒歩●●秒。
このほか、石川・山代温泉、神奈川・箱根温泉、山梨・石和温泉、鳥取・はわい温泉、愛媛・道後温泉、宮崎・青島温泉など、各地の温泉地に近いオモウマいお店を紹介する。
