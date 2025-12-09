要潤、“妻”と仲良しツーショット「お似合いなのになぁ〜」「美男美女」
俳優の要潤（44）が、8日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の公式Xに登場。劇中で妻役の中村ゆり（43）とのツーショットを披露した。
【写真】「お似合いなのになぁ〜」“妻”と仲良しツーショットを公開した要潤
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
要は大企業・御厨ホールディングス社長の御厨剛太郎（村上弘明）の息子で同社専務の利人を演じる。中村はその妻の真琴役。
「物語が進むにつれ、関係性が少しずつ変化していく御厨夫妻」「本編ではあまり見られない穏やかな表情のおふたりをお届けします」「こんな仲良しそうなの見せたらちょっと複雑w」とつづり、要と中村が笑顔でピースサインをしたツーショットを投稿した。
作品の中では夫婦関係に亀裂が入り、物語が進むたびに2人の溝が深まっていく。そんな中での仲むつまじい“夫婦”の写真に「こうみるとお似合いなのになぁ〜って思います！」「ドラマの中では見られない、この夫婦の可愛さ」といった声や「美男美女〜」などのコメントが寄せられた。
