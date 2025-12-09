「ミスFLASH2026」20代目グランプリ3人発表【プロフィールあり】 グラビア9ページ
「ミスFLASH2026」グランプリの3人が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）にて発表された。
【写真】晴天の宮古島で…フレッシュなグラビアを披露した『ミスFLASH2026』3人
20代目となる今回のグランプリは、ミスヤングチャンピオンとの「2冠」となる板野優花、関西方面のテレビを中心に活動していた佐々木明音、DVD等で活動している美波那緒の3人。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアはとても明るく、これからの活躍に期待がふくらむ。
【板野優花】
1993年9月5日生まれ 兵庫県出身 T165 ・B80(D)W58H88。約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。
【美波那緒】
2000年10月26日生まれ 東京都出身 T158・B93(G)W60H90。2025年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。2026年1月には、3rdDVDのリリースを控える。
【佐々木明音】
2001年1月27日生まれ 奈良県出身 T159・B82(E) W58H82。芸大生のころインフルエンサーとして活動をス。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。
