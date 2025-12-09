ミスFLASH2026(C)光文社／週刊FLASH 写真◎木村哲夫

　「ミスFLASH2026」グランプリの3人が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）にて発表された。

【写真】晴天の宮古島で…フレッシュなグラビアを披露した『ミスFLASH2026』3人

　20代目となる今回のグランプリは、ミスヤングチャンピオンとの「2冠」となる板野優花、関西方面のテレビを中心に活動していた佐々木明音、DVD等で活動している美波那緒の3人。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアはとても明るく、これからの活躍に期待がふくらむ。

【板野優花】
1993年9月5日生まれ　兵庫県出身　T165 ・B80(D)W58H88。約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。

【美波那緒】
2000年10月26日生まれ　東京都出身　T158・B93(G)W60H90。2025年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。2026年1月には、3rdDVDのリリースを控える。

【佐々木明音】
2001年1月27日生まれ　奈良県出身　T159・B82(E) W58H82。芸大生のころインフルエンサーとして活動をス。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。