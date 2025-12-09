民謡の踊りは小学校5年生から始めて、ずっと続けていました。その一方で、歌手という夢もひそかに、まさに虎視眈々（たんたん）と追い続けていました。アイドルの登竜門「スター誕生！」には出場できませんでしたが、中学2年の時、五木ひろしさんや八代亜紀さんらを輩出したことで有名な「全日本歌謡選手権」の秋田予選に出場しました。10週勝ち抜くと歌手デビューできるという人気番組でした。

会場は秋田市文化会館でした。土砂降りの大雨の中、父に連れて行ってもらいました。1次審査を通過して臨んだ2次審査では、ペドロ＆カプリシャスの「陽かげりの街」をピアノの伴奏で歌いました。自分ではうまく歌えたと思ったのですが、落選。相当落胆しました。ほかの出演者はドレスなどで着飾っていましたが、私はカーキ色のジャンパースカート姿。しかも、大雨だったので緑色の長靴を履いていました。今でも、あの長靴が敗因だったと自分を納得させています。

出産後、民謡の踊りのアルバイトを始めたころ、大曲にディック・ミネさんが校長を務める「歌謡学院」が設立され、事務員の仕事の声がかかりました。踊りの仕事は夜がメインで昼間は空いていたので、お受けしました。そこで講師の一人だった人気作曲家、猪俣公章先生と出会いました。

プロ歌手を目指す本格的な歌謡学校として設立されましたが、場所の問題もあり、生徒募集に苦労していました。オーディションも実施しますが、応募者は限られていました。すると、オーディション当日に猪俣先生が「あの子を出させろ」と事務員の私をサクラで出るように指名したのです。成り行きで先生の前で歌い、それが縁で弟子のような扱いになりました。先生は「東京に出てきて、歌手になる気はないか？」と夢のような話をしてくれました。しかし、生まれたばかりの娘を抱えた身。「ありがたいお話ですが、今はとても行ける状況ではありません」とお断りするしかありませんでした。

しかし、その後猪俣先生はビデオを使った「直々レッスン」という企画を始められ、生徒役でレッスンビデオに出演させていただくことになりました。収録のたびに上京し、先生のお宅にお邪魔して指導を受けました。ですから実は、後に猪俣先生の自宅に住み込みで内弟子となる坂本冬美さんの先輩で、「姉弟子」に当たる存在なのです。

そうした経緯もあり、1984年、猪俣先生が審査員を務められていたこともあり、NHK「勝ち抜き歌謡天国」への出場を勧められました。「最近は民謡を歌っているのですが…」と説明すると「バカヤロー、いいから出るんだよ」と独特の愛情表現で激励され、出場しました。85年3月9日の秋田・能代大会で優勝し、同月30日の全国名人大会にも出場しましたが、4位でした。ちなみに優勝者が、私の2年前に同じ事務所からデビューした武山あきよさん、準優勝が森口博子さんでした。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。