Í¥¾¡´ÆÆÄ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÈÈÈºá¼Ô¡É¤Ë¡¡´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿È¬É´Ä¹¡¢Ç÷¤é¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¤Îµæ¶Ë¤Î2Âò
¸µºå¿À¡¦Ãæ¹þ¿»á¤¬¸ì¤ë¡¢ÂæÏÑµå³¦¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¬É´Ä¹ÌäÂê
¡¡»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µºå¿À±¦ÏÓ¤ÎÃæ¹þ¿»á¡ÊÀ¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±à¼·ÈÖÄ®¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¡¡¿¡×Å¹¼ç¡Ë¤Ï¡¢2008Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦·»Äï¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Ä¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà»þ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö·»µ®¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¤¿¡£2009Ç¯¸å´ü¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·Í¥¾¡¤Ë¤âÆ³¤¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë°ÅÅ¾¡£ÂæÏÑµå³¦¤ËËÖÈ¯¤·¤¿È¬É´Ä¹ÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯Ëö¤ËÃæ¹þ»á¤Ï·»Äï¤ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï77¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÃæÆü¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ËÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬77¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¾¤íÌÜ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ºå¿À»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï99¢ª1¢ª55¡¢·»Äï¤Ç¤âÁª¼ê»þÂå¤Ï55¡£1995Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡È1ÈÖ´ü´Ö¡É¤ò½ü¤¡¢¤¾¤íÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö77¡×¤òÁªÂò¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÁ´ÀºÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·»Äï¤Ë2005Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µìÃÎ¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡Ö·»µ®¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2009Ç¯¸å´ü¤ËÃæ¹þ»á¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤ÏÁ°´ü¤ÎÀ®ÀÓ¤¬°¤¯¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÊµåÃÄ¡Ë¼ÒÄ¹¤Ë¡Ø´ÆÆÄ¤ò·»µ®¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ºå¿À»þÂå¤Î¡ÈÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨¡É¤â¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¸å´üÍ¥¾¡¡£°ìµ¤¤Ë³ô¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Î®¤ì¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10·îËö¡¢ÂæÏÑµå³¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¬É´Ä¹ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢·»Äï¤ÎÁª¼ê¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£±É¸÷¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤«¤é°ìÅ¾¡£11·î¤Ë¤ÏÃæ¹þ»á¤â´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¸¡»¡Åö¶É¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢Íâ2010Ç¯2·î¤Ëº¾µ½ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£È¬É´Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤À¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤òÈ¬É´Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡ÈÃç²ð¿Í¡É¤¬Ãæ¹þ»á¤Î¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ö¡Ê2005Ç¯¤Ë¡ËËÍ¤¬·»Äï¤ÇÁª¼ê·ó¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤³¤¤¤Ä¡¢¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¡Ê¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¡ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤â²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ø¤Þ¤ÀÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆüËÜ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Ãæ¹þ»á¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¤Î2006Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î´«¤á¤Ç²Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥¯¥é¥Ö¡Ö¥µ¥à¥é¥¤ÆáÇÆ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤òºßÀÒ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ØÆ»¶ñ¤ÏÂ·¤¨¤ë¤±¤É¡¢µëÎÁ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤Í¡£ËÍ¤¬¼«Ê¬¤Î¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¤âÅê¤²¤µ¤»¤Æ¡¢1²ó¡¢¥×¥í¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¼õ¤±¤µ¤»¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÌÌÜ¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï¡Ø¤â¤¦Äü¤á¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥µ¥à¥é¥¤ÆáÇÆ¡×¤Î±¿±Ä¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹þ»á¤Ï·»Äï¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤½¤Î»Ò¤«¤é¡ØÀèÇÚ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È°§»¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÁ°¡¢¤É¤¦¤ä¤Í¤ó¡¢¤â¤¦Ìîµå¤ò¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÄü¤á¤Æ¡ÈÉé¤±¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤ò»È¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÌîµåÅÒÇî¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìµ¯ÁÊ¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ
¡¡¤³¤ì¤¬¸å¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÃæ¹þ»á¤ÏÁ´¤¯»¡ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡Ö¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤Î»þ¤«¤é¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÌîµåÅÒÇî¤ÎÃç²ð¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇËÍ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤«¤é¡¢¡ÈÉé¤±¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤òÇã¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´°àú¤ËÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¿©»öÂå¤È¤«µ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡£¡Ö¡ØÀèÇÚ¡¢¡Ê²Æì¤Ç¤Ï¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÏÅÏ¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢°ìÎÝ¤Ø¸£À©°Á÷µå¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¡¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¤¡¡¢ÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µëÎÁ¤¬°Â¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¬É´Ä¹¡©¡¡¤Ã¤ÆÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡£¤¿¤À¤½¤Îµ¿Ç°¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤Ç¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ÏÅöÁ³¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÃç²ð¿Í¤Î¡Ë¤½¤Î»Ò¤¬ºÇ½é¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡ØÀèÇÚ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¡Êºá¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç§¤á¤¿¤é¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ëµ¢¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ä¤í¡Ù¤Ã¤ÆÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï2¡¢3Ç¯¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ÏÂæÏÑ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡Ãæ¹þ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿É¤¤¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¬É´Ä¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤ª¶â¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¡ØÆüËÜ¤ËÁá¤¯µ¢¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êºá¤ò¡ËÇ§¤á¤ì¤Ð¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¸¤ã¤¢Ç§¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢Æ®¤ï¤º¤ËÊý¸þÅ¾´¹¡£¡ÖºÊ¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ®¤ï¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ãÂÌÌÜ¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬¤½¤¦·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£2010Ç¯7·î¤Î¸øÈ½¤ÇÃæ¹þ»á¤Ïµ¯ÁÊ»ö¼Â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤¿¡£12·î¤Ë¤Ïº¾µ½ºá¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯8¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¡£2021Ç¯2·î¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÈ¬É´Ä¹¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÁá¤¯µ¢¤ë¤Ë¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ¹þ»á¤Ï¡ÖÌîµå¤«²ÈÂ²¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ê¤ã¤¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÀè¤â¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¼þ°Ï¤Ë¤É¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¡£Ê¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈÆ®¤¤¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë