私「誰よ、その女！」夫が寝言で【他の女性の名前】を？ 問い詰めると → まさかのどんでん返しが！

皆さんはパートナーの浮気を疑った経験はありますか。今回は、筆者の友人S美が旦那の浮気を疑った結果、予想もしないほっこり展開に発展したエピソードをお届けします。

周りに羨ましがられる家族

S美は、20代前半で結婚し、連れ添って15年目になる夫と中学生になる娘がひとりいる3人家族。アクティブな性格から月に2～3回はみんなで出かけることも。周りからは「なんでそんなに仲がいいの？」と羨ましがられることもあり、S美は家族仲が良好だと思っていました。

つい最近も家族3人でお揃いの帽子を購入し、どこに出かけるか計画を立てているところでした。

うちの夫に限って……

そんなある日の夜、夫が寝言で見知らぬ女性の名前を呼んでいたのを聞いてしまったのです。S美は、まさかうちの夫に限って浮気なんて……と頭をよぎりました。こっそり携帯電話を確かめようと思いましたが「配偶者の携帯電話を見たところで良いことはない」とドラマでやっていたことを思い出し、何かの聞き間違いだと思い込ませてその日は眠ることにしました。

もやもやを抱えたまま1ヶ月が過ぎようとしていた

事実を知ることが怖くなりなかなか確かめられず、もやもやを抱えたまま1ヶ月が過ぎようとしていたある日。

S美は娘とショッピングセンターに出かけ、帰りが遅くなりそうだったので、夕飯もふたりで食べて帰宅しました。