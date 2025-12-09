写真撮りたくなるぅぅぅぅ！！【ディズニーランド】ビジュ優勝♡「新作クリスマスメニュー」

冬の【東京ディズニーランド】に、心ときめくクリスマスメニューが登場！ 雪モチーフやイルミネーションに包まれたパークでは、今年も期間限定の特別な味わいが堪能できそう。可愛すぎる見た目と、寒い季節にぴったりのメニューは、どれも写真におさめたくなる完成度なんです。今回は、ひと口で笑顔になれそうな、華やかなホリデーグルメをご紹介します。

ごちそう感あふれる「スペシャルホットサンドセット」

「プラザパビリオン・レストラン」の「スペシャルホットサンドセット」は、ローストビーフとチキンをサンドした贅沢な一皿と、デザートのセット。ホットサンドはとろけるチーズとハニーマスタードソースが絶妙に絡み合い、写真を見ただけでお腹が空きそうです。セットのチョコレート & バニラムースタルトは、ミッキーがサンタ帽をかぶったようなキュートなビジュアル。食後のデザートまでぬかりなしの満足感を味わえそうです。

可愛いピンクカラーにキュン！「スペシャルドリンク（苺ミルク）」

「スペシャルドリンク（苺ミルク）」は、寒い日にも思わず試したくなってしまいそうなビジュアルです。ミルクプリンと苺ピュレのまろやかなハーモニーに、ラズベリーの酸味とキャラメルクランチの食感が加われば、口の中が幸せで満たされそう！ ピンクの見た目はクリスマスツリーのオーナメントのように可愛らしく、思わず写真を撮りたくなるかも。

雪のようなホワイトチョコシュガーがきらめく「チョコレートチュロス」

冬の名物と言っても過言ではない「チョコレートチュロス」が、今年も登場！ ホワイトチョコシュガーをまぶした姿は、まるで雪化粧をしたよう。外はサクッと、中はふんわり、チョコの香りが広がります。限定パッケージには7種類のキャラクターデザインがあるので、渡されるまでワクワクが楽しめます。

ミッキーもクリスマス仕様に「ミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース」

「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」では、ホリデー仕様の「ミッキーワッフル」が登場。

ストロベリーホイップの甘酸っぱさと、ヒイラギ型チョコのデコレーションが、クリスマス気分を盛り上げます。その仕上がりはまるでスイーツアート！ 食べても撮っても楽しい一皿です。

