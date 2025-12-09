お気に入りのモノを見つけたら、すぐに自分のテリトリーにしまいたがる猫さん。こたつの中へ入っていく姿を見た飼い主さんがふと気づき、中を覗いてみると……。冬ならではのかわいい光景がXに投稿されると、みるみるうちに3.3万件もの高評価がつき、「思ったよりダイジが多いｗ」「こたつが秘密基地」といった声が寄せられました。

【動画：大事なモノを見つけると『こたつの中に入る猫』→もしやと思い、中を確認すると…驚きの光景】

ビニール袋を咥えてこたつの中へ入るランちゃん

Xアカウント「みぃ（ @Js4zeKqmJxbnVBS ）」様では、キジトラ猫『ランちゃん』の習性にも似た、「ダイジ」なものをしまうクセについて投稿され、X(旧Twitter）上で大きな話題を呼んでいます。

気温が下がり寒くなってきたとある日、ランちゃんはいつものように自分のダイジなものをお気に入りの場所にしまおうとしていたそう。というのも、ランちゃんは自分でダイジ認定をすると、秘密の場所に隠したがるクセがあります。隠す場所は、夏場は押入れやベッド下に、冬場はだいたいコタツの中に隠すのだとか。

今回は、飼い主さんにダイジなビニール袋をもらい、そそくさとこたつの中へ向かいます。この一連の動きを見て、飼い主さんは嫌な予感がしました。そこで、恐る恐るこたつをめくってみると…

こたつの中にはたくさんの「ダイジ」が…

嫌な予感は的中！そこには、すでにたくさんのダイジが保管されていたのです。お気に入りのぬいぐるみや、ビニール袋など、種類は様々。ランちゃんが集めたダイジはこたつの中を埋め尽くし、まるで秘密基地のようです。これでは飼い主さんがこたつを利用するのも一苦労ですね。

ですが、そんな飼い主さんの気苦労もつゆ知らず、ランちゃんはとても満足げ。たくさんのダイジに囲まれて、まるで「ここはわたしの秘密基地よ！」と言っているようにも見えます。

ランちゃんの物を運ぶクセは幼少期からあったようです。自分の顔よりおおきいパンを盗み、あてもなくどこかへ持っていくこともあったそう。小さな頃から一貫してダイジなものは、秘密基地に持っていくランちゃんなのでした。

ランちゃんだけではなく、先住猫も一緒に…

Xアカウント「みぃ」様では、今回ご紹介した猫さんとは別に先住猫の「チャコちゃん」と一緒に過ごしている様子が投稿されています。

先住猫のチャコちゃんは、ランちゃんより2歳年上のお姉さん猫で落ち着いた性格なのだそう。SNSの投稿では、違う性格の二匹が過ごしている日常を垣間見ることができますよ。

最初のランちゃんの投稿を見たXユーザーたちからは、「こたつがランちゃん専用部屋になっちゃってるｗ」「こたつを自分の宝箱にしてるのかしこい！」「尊くてかわいい」など、様々なコメントが寄せられました。

ランちゃん、チャコちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みぃ」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。