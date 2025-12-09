¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡ÙÁÏ¶È¼Ô ¹âÅÄÌÀ¤¬¸ì¤ë¡Ä¹äÏÓ·Ð±Ä¼Ô¤Î¡í¸¶ÅÀ¡í¤È¡íµ°À×¡í
¹âÅÄ»á¤Î¸¶ÅÀ
¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥éÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£³«Å¹Á°¤ÎÁáÄ«¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¯¤¤¿Â©»Ò¡Ê¸½¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¿Æ¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¡¢£²³¬¤Î¤³¤Î³¬ÃÊ¤«¤é£²²ó¤âÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¤ÎÀº¹ª¤ÊÌÏ·¿¡Ê1ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê³¬ÃÊ¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¤Î´é¤Ç¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡ÙÁÏ¶È¼Ô¡¦¹âÅÄÌÀ»á¡Ê77¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤Ç¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¹âÅÄ»á¤Ï¡Ç86Ç¯¤ËÉã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥á¥éÅ¹¤«¤éÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤·¤Æ¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¤¿¤«¤¿¡Ù¤òÀßÎ©¡£ÃÏ¸µ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¤òÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ´¹ñ¤Ø¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹¤²¡¢¡Ç94Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»æÇÞÂÎ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¤ò¿ï»þÅ¸³«¡£¡Ç99Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡Ù¤Ø¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¤ÎÁÃ(¤¤¤·¤º¤¨)¤òÃÛ¤¤¤¿¡££Á£í£á£ú£ï£î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµðÂç£Å£Ã´ë¶È¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¡ØÉÔ°×Î®¹Ô¡Ù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þÎ®¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´ë¶È¿®Ç°¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉÔ°×Î®¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜ¼Á¡ÊÉÔ°×¡Ë¤È¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë»þÀª¡ÊÎ®¹Ô¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤òÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤·¡¢&¹âÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Îº¬´´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿®Ç°¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢40ºÐ¤Þ¤Ç´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤òÇä¤êÂ³¤±¤¿¡¢16Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¤ò²ó¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò½ÉÇñÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Î±ã²ñ¸å¤ÏµÞ¤¤¤ÇÅ¹¤ØÌá¤Ã¤Æ¡¢ÌëÄÌ¤·¸½Áü¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÍâÄ«¤ÎÄ«¿©²ñ¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬£²¡Á£³»þ´Ö¤ÎÆü¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ì»Ä¤ì¤ÐÁ´Éô¤³¤Á¤é¤ÎÂ»¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤Ï»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¡¢º£¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë³è(¤¤)¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼Ì¿¿¤ÏÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÈÎÇä¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¹âÅÄ»á¤Ï¤È¤¢¤ëËÜ¼Á¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ë500±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø±üÍÍ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊý¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢Èà½÷¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢»£¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡££µ¿Í¤¤¤ì¤Ð£µ¿ÍÁ´°÷¤¬¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð£µËç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£500±ß¤ÎÃæ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò²æ¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¹ü¿È¤ËÝî¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Â©»Ò¤Ë¡Ö´°ÇÔ¡×¤·¤¿Æü
³¹¤Î¥«¥á¥éÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¹âÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ç94Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ø¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡Ç09Ç¯º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥Æ¥ì¥ÓÆÃ¼û¤Ç¡¢Íâ¡Ç10Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï²áµîºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²1759²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×136²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃ¼û¤Î½ªßá¤È¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ç12Ç¯¤Ë¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬1170²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅö»þ¤Î²ñ¼Ò¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÊÐ(¤«¤¿¤è)¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤Á¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¡¢³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Íî¤ÁÊý¤¬¤Í¡Ä¡Ä600²¯¤â°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¬¤ä¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÏÃ¤Ï»ä¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÅÄ»á¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¡ÖÎ®¹Ô¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¬¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÈÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ(¤Ä¤Á¤«)¤Ã¤Æ¤¤¿¡íÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡í¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÈÅÅ¤ËÃí¤®¹þ¤â¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼çÎÏ»ö¶È¤òÇòÊª²ÈÅÅ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¡£¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÍèÇ¯¡¢²áµîºÇ¹â±×¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¼«¤é¤ÎÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥¤ò°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¤¿¡£¼Ò°÷¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤ÇÂ©»Ò¤Î°°¿Í(¤¢¤¤È)¡Ê46¡ËÎ¨¤¤¤ëÅìµþ¥Á¡¼¥à¤È»ä¤¬Î¨¤¤¤ëº´À¤ÊÝ¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¼«¼ÒÆâ¶¥Áè¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤ÊÆ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â±×Ã£À®¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Â©»Ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ø¡Êº´À¤ÊÝ¥Á¡¼¥à¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÐ¹³°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Íâ¡Ç13Ç¯¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï154²¯±ß¡£Àë¸ÀÄÌ¤ê²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÎ®¹Ô¡×¤Ø¤ÎÅª³Î¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë°°¿Í»á¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¹âÅÄ»á¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°°¿Í»á¤ÏÄ´À°·¿¡£¤À¤¬µ¤À¤Ï»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç12Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ç¡¼¡×¤ÎÆ³Æþ»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬¡Ø°ìÆü°ì¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÌµËÅ(¤à¤Ü¤¦)¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¹¹ðÈñ¤À¤±¤Ç²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡ØÌµÍý¤À¡Ù¡Ø¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç´´Éô¤ò30¡Á40¿Í½¸¤á¤Æ¡ØÂ¿¿ô·è¤Ç·è¤á¤è¤¦¡£²¶¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ä¡Ä·ë²Ì¤Ï¡¢Éã¤Î¡Ö´°ÇÔ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î°Õ¸«¤Ë»¿Æ±¤·¤¿´´Éô¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤ÏÁ´°÷¡¢Â©»Ò¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ø¤¨¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤ä¤ë¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò£Í£Ã¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ç¡¼¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢º£¤âÆ±¼Ò¤Î½ÅÍ×´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÅÄ»á¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Î¿®¤·¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¼«¤é¤Î°ú¤ºÝ¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ç15Ç¯£±·î¡£¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ê¡¢²ñÄ¹¿¦¤â¸Ç¼¡£·Ð±Ä¤«¤é´°Á´¤Ë¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£
1000²¯±ß¤ÎÅê»ñ
¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¸·Áª¡×¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò¡ÖÄó°Æ¡×¤¹¤ëÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¡Ç24Ç¯¤ÎÇ¯¾¦¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î2725²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤â³ô¼°¤Ï¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¸©¤Ë1000²¯±ß¤òÅê¤¸¤ÆºòÇ¯³«¶È¤·¤¿¡ØÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡Ù¤À¡£Æ±»ÜÀß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¶ì¤·¤àÄ¹ºê¤Ë¿·¤¿¤ÊÆø(¤Ë¤®)¤ï¤¤¤È¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¬100¡ó½Ð»ñ¤Ç³«È¯¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÈó¾å¾ì¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¾å¾ì¤¹¤ì¤Ð·Ð±Ä¤Î¼«Í³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Â©»Ò¤¬¿Ê¤á¤¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ï1000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é³ô¼ç¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨¤Ï¡¢»ä¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¸©³°¤«¤é¿Í¤¬Áý¤¨¡¢³¹¤¬½á¤¦¡£¸Î¶¿¤ÎÆø¤ï¤¤ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È¿Í¤È¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¡×
¾å¾ì´ë¶È¤ÎÏÀÍý¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤³¤Î·èÃÇ¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª»ö¤Ï¡í¿Í¤Î¤¿¤á¡í¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Îº¬ËÜ¤Ë¤â¡Ø¿Í¤Î¹¬¤»¤ä´î¤Ó¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Ò°÷¤âÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤â¡Ø°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ç17Ç¯¤ËÅÝ»ºÀ£Á°¤À¤Ã¤¿£Ê£²½êÂ°¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ø£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ù¤ÎºÆ·ú¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏµëÎÁ¤â½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤ÀÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·Ð±Ä¤Ï»ä¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤¿¹âÅÄ»á¡£¤¹¤ë¤È·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ö·Ð±Ä¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£13ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¡¢£Ê£±¤Ø¤Î½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÝ»ºÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤è¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ù¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¡íÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Î¹Ã¹â¤¤À¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ(¤Ò)¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤«--¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÇä¤ë»þ¤â¡¢¡ØÏ¿²»¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ØËí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä²¡¤·¤Æ¡íÌÀÆü¤³¤¦¤¹¤ë¡í¤ÈÏ¿²»¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¹âÅÄ»á¤Ïº£·î¡¢´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¾¯¤·Áé¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼èºà¤Î»þ¤Ë½Ð¼Ò¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹Ö±é¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç20Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤âÂàÇ¤¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤À¤±¡£º£¸å¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òÌû(¤¿¤Î)¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯12·î12Æü¹æ¤è¤ê