12月に入り、暦のうえでは二十四節気の「大雪（たいせつ）」を過ぎ、やがて1年で最も昼が短くなる「冬至（とうじ）」を迎えます。

冷たい空気が肌を刺し、まちの灯りがどこかあたたかく感じられるこの時期。いよいよ、年の瀬の気配が濃くなってきました。

自宅の大掃除に取りかかる人も多いこの季節。じつは、日本各地の神社にも、古くから“年越しの準備”として大切に守られてきた行事があります。そのひとつが、大掃除にあたる神事「煤払（すすはら）い」です。

「播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）では、毎年12月14日に煤払いが行われます」と話すのは、同神社祭務部の尾崎祐彦さん（※尾崎の「崎」は、たつさき）。



これは、社殿や境内に積もった1年分の汚れや穢（けが）れを払い、新たな年の神様を清らかな状態で迎えるための大切な神事です。

播磨国総社射楯兵主神社 本殿

尾崎さんによると、『射楯兵主神社史』という書物には、煤払いは遅くとも西暦1570年には行われていたと記されているのだそう。450年以上にわたり受け継がれてきた、地域に根づく年中行事でもあります。



当日は、神社職員が総出で境内を整え、新年への静かな緊張と清々しさがただよいはじめます。

煤払いの前に行われる『御煤払奉告祭（おんすすはらいほうこくさい）』の様子（提供：播磨国総社射楯兵主神社）

翌15日になると、境内はいよいよ“お正月モード”へと色づきます。この日から正月限定の破魔矢や福扇、干支の置き物などの授与がはじまり、同時に境内の約40か所の注連縄（しめなわ）が新しく張り替えられます。

「注連縄の張り替えは、かつては神社職員だけで行われていましたが、いまでは、氏子地域の総代や世話掛が奉仕として参加します」と、尾崎さん。



“世話掛”とは、神社と地域の町内会とをつなぎ、日ごろから地域と神社の橋渡し役を務める人々のこと。新年を迎える準備が、地域の力で支えられていることがよくわかります。

注連縄の張り替えの様子（提供：播磨国総社射楯兵主神社）

氏子地域の総代や世話掛が参加する注連縄の張り替え（提供：播磨国総社射楯兵主神社）

12月後半になると、境内には「正月提灯」が掲げられます。これは、姫路市内を中心とした企業や個人から奉納されたもので、その数はおよそ2000灯。クリスマスごろから2月19日の厄神祭まで、約2か月にわたり灯され続けます。

明るく灯る「正月提灯」（提供：播磨国総社射楯兵主神社）

ひとつひとつに込められた願いや思いが夜の境内を照らし、冬の静かな空気のなかで、あたたかな光の道が生まれます。

全国各地で新年の準備が動き出すこの時期。播磨国総社射楯兵主神社で行われる煤払いや注連縄の張り替え、そして正月提灯も、地域の人々とともにつむがれる“年の瀬の営み”です。

大掃除をしながら一年を振り返るように、神社でも、古くから続く所作を通じて新しい年を迎える準備が進められます。そこには、地域の人々が神社とともに年を重ねてきた、日本の暮らしの姿が息づいています。

年末の慌ただしさのなかで、ふとこうした伝統行事を思い起こすと、「新しい一年を迎える」という気持ちが少しだけ深まる――。そんな静かな文化を感じさせてくれる季節です。

（取材・文＝洲崎春花）



※ラジオ関西『谷五郎の笑って暮らそう』2025年12月7日放送分より