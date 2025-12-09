『じゃあ、あんたが作ってみろよ』最終回 勝男＆鮎美の関係に大きな揺らぎが起こる
夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が今夜放送。鮎美（夏帆）と勝男（竹内）の関係にある大きな揺らぎが起こる。
【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』最終回 場面カット
原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたがプロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディーだ。
■最終回あらすじ
詐欺に遭ってからの鮎美は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。
一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた。
そんな中、鮎美と勝男の関係にある大きな揺らぎがある。ついに最終回。 別れから始まった2人の「あたりまえ」じゃないロマンスの行方は。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』最終回 場面カット
原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたがプロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディーだ。
詐欺に遭ってからの鮎美は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。
一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた。
そんな中、鮎美と勝男の関係にある大きな揺らぎがある。ついに最終回。 別れから始まった2人の「あたりまえ」じゃないロマンスの行方は。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。