µÈÎÉÂçÌï¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×Âç¤ß¤½¤«¥×¥í£´ÀïÌÜ¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï
¢¡ÊóÃÎ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼Âè£·²ó¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé£²°Ì¡¦µÈÎÉÂçÌï
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£³ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¤ÎµÈÎÉÂçÌï¡Ê£²£²¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢£±£²·î£³£±Æü¤ËÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé£·°Ì¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¡Ê£²£´¡Ë¥á¥¥·¥³¡á¤È£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¥×¥í£´ÀïÌÜ¤ÇË¬¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÀë¸À¡£¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤¿¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦¤ØÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«£´ÀïÌÜ¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢µÈÎÉ¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£»þ´üÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¡¡¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤À£±Ç¯È¾¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë½é²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡££µ·î¤Î£³ÀïÌÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥µ¥Ñ¥¿¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤«¤é£²ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤Âçº¹¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥¥ì¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤ß°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¡¦²¦»û¹©¹â¤«¤éÅìÇÀÂç¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤ß¡¢£²Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¡££³Ï¢¾¡¤È½çÄ´¤ËÀ¤³¦¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆü¡¹Çº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤ÜËèÆü¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î´ðÁÃ¤ä¾ï¼±¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Â¤Î°ÌÃÖ¡¢½Å¿´¡¢ÂÎ½Å¤Î¾è¤ê¶ñ¹ç¡£¤É¤ì¤â´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤À¤¬¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥¸¥à¤Ç¶µ¤ï¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÊÆ¤Î¤â¤Î¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¹þ¤à¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¸÷¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ïµ»½Ñ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿µ¤Ê¬¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î³«¤Ä¾¤ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥×¥é¥¹¤ÎÊý¸þ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤Î±Ô¤¤Æ°¤¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤¿¡££µ·î¤Î¥µ¥Ñ¥¿Àï¤Ï¤Þ¤À°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò¸ò¤¨¤ë¥Ð¥ë¥Ç¥é¥¹¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¹ñ¥á¥¥·¥³½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¡£µÈÎÉ¤Ï¡Ö¥¢¥Þ»þÂå¤«¤é¥á¥¥·¥«¥ó¤È¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¥á¥¥·¥³¿Í¤Ï¡Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Å¤é¤½¤¦¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¤¬¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£µ¤¤ÎÁá¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÀï¤¤¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ä©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¸½ºß£×£Â£Á¤Ï£··î¤Ë²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â¸«µü²ð¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£¤½¤Î¹â¸«¤Ïº£·î£±£·Æü¡ÊÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë£×£Â£Ï²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤ÈÅý°ìÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¹â¸«¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤µé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂÐÀï¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤Ë¤Ï£³ÅÙÀï¤¤¡¢¤¹¤Ù¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹â¸«¤µ¤ó¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£±³ØÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ç°ìÅÙ¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÆÃÊÌ¤Ë»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤¬¤¯¤ì¤Ð²áµî¤ÎÂÐÀï¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î»î¹ç¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¤Ë¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¡¦°æ²¬°ìæÆ¤ÎÁ°ºÂ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö£µ·î¤Î»î¹ç¤ÏÏÆÌò´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¡Ø¤³¤Î¶½¹Ô¤ÇµÈÎÉ¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ëµ¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²£²ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Ä©Àï¸¢¤ÏÉ¬¤º¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¶áÆ£¡¡±Ñ°ì¡Ë
¡¡¢¡µÈÎÉ¡¡ÂçÌï¡Ê¤¤é¡¦¤À¤¤¤ä¡Ë£²£°£°£³Ç¯£µ·î£³£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´ºÐ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø£±Ç¯¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÀìÇ°¡£ÆàÎÉ¡¦²¦»û¹©¹â¤ÇÁªÈ´¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìÇÀÂç¤Ë¿Ê¤ß£±Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¤ËÇÔ¤ì£²Ç¯¤ÇÃæÂà¡££²£´Ç¯£¶·î¤Ë£Âµé¡Ê£¶²óÀï¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥íÀïÀÓ¤Ï£³ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£