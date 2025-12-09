¥¿¥Õ¤Ç¶¯¤¤Èþ¿Í³¤Â±¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡¢ÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ÇÁ°²ó¥é¥¹¤òÊ§¿¡ Ä¬ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¥É¹âÌÜÁÀ¤¤¤Î¿ÆÄ·Ëþ ¡Ö¤¹¤°¤ËÈÔ²ó¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬¡¢¾¡Íø¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î8Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏU-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£Á°²ó¤Ï¡ÖÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¸ì¤Ã¤¿4Ãå¡£Æü¤Þ¤¿¤®Ï¢Åê¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë°¤¤Î®¤ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é¿ð¸¶¡¢BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£Åì1¶É¡¢¿ð¸¶¤ÏÃæ¤È¶åËü¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¡£¤¹¤Ç¤Ë¶åËü¤Ï¾ì¤Ë2Ëç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ãæ¡¦¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Æ±1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ2Ëç¤ò´Þ¤ó¤À¾¡Éé¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÇÖ¸ý¤ä»°¿§Æ±½ç¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¹¥·Á¡£ÀÐ°æ¤¬Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤òÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ð¸¶¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌÄ¤«¤º¤Ë¼ê¤ò¿Ê¤á¡¢3¡¦6º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥À¥Þ¥Æ¥ó¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤ØÂìÂô¤¬¥ê¡¼¥Á¡£¿ð¸¶¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤ºÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Á¡¢ÂìÂô¤«¤é°ìÈ¯¤Ç6º÷¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ2¤Ç1Ëü8000ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åì4¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥É¥é¤Îâ¤¤ò¥Ý¥ó¤·¡¢â¤¡¦¥É¥é3¤Ç1Ëü2000ÅÀ¤òÆþ¼ê¡£»ý¤ÁÅÀ¤Ï6ËüÅÀ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Æî1¶É¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¤â¥Ú¥ó»°ËüÂÔ¤Á¤ò¥ê¡¼¥Á¤Ç¥Ä¥â¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ¤Ç6000ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¡Ü89.3¤Î°µ´¬¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç11·î28Æü°ÊÍè¤Î¸Ä¿Í6¾¡ÌÜ¡£¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Åì1¶É¤ÎËþ´Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼·ÂÐ»Ò¤Ç1ËçÀÚ¤ì¤ÎÃæÃ±µ³¤Ç¤â¥ê¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤ÎÁêÊý¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥Á¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±1ËÜ¾ì¤Ç¥Ý¥ó¥Æ¥ó¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹âÌÜ1Ëü2000ÅÀ¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò¡Ø¼è¤ì¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç¤â»°¿§Æ±½ç¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ò¤¹¤ë¤È¹âÌÜ¤Ç1Ëü8000ÅÀ¡¢°ÂÌÜ¤Ç¤â1Ëü2000ÅÀ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê345¤Î»°¿§Æ±½ç¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡Ë»°Ëü¤Ï¥Á¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¹Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï¥×¥é¥¹°è¤ËÉâ¾å¡£MVP³ÍÆÀ·Ð¸³¤â¤¢¤ëÈþÎï³¤Â±¤ÎÉüÄ´¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¿ð¸¶¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÁ°²ó¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¡ØËÜÅö¤Ë²¼¼ê¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤¬Æü¤Þ¤¿¤®Ï¢Åê¤È¤¤¤¦ºÓÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÈÔ²ó¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤¹¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¿ð¸¶¤µ¤ó¡¢¥Ê¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤¡¼¤Ê¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
1Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë6Ëü9300ÅÀ¡¿¡Ü89.3
2Ãå¡¡BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü400ÅÀ¡¿¡Ü0.4
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü8800ÅÀ¡¿¢¥21.2
4Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý8500ÅÀ¡¿¢¥68.5
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
