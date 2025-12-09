「噛もうとしている！」クマが飼育員を突然襲う “動物ショー”を観客が見守る前で…動物園「飼育員とクマにケガなし」中国
カメラが捉えたのは、動物園のクマが突然、飼育員に襲いかかる瞬間！
「クマが噛もうとしている」
一体、何が起こったのか。そして飼育員は無事だったのか？
クマが飼育員に襲いかかる
この動画が撮影されたのは12月6日。
中国・浙江省にある動物園で、多くの観客が“動物ショー”を見守っている最中のことだった。
司会：
クマは非常に人懐っこい動物です。
立ち乗りスタイルの乗り物で、観客の前に颯爽と現れた2頭のクマ。
直立不動のクマはくるくると回転を始める。
さらにもう一度、華麗にくるり！
続いてステージに上がると、ハードルの上をジャンプ。
この愛くるしいパフォーマンス、に客席からは“歓声”が上がる。
ところが、次の瞬間。
舞台袖の方にいた、もう1頭のクマが飼育員に襲いかかった！
観客：
人を襲っているわ。噓でしょ。
柔道技のように足をかけて飼育員を倒すクマ。
これは危険！
スタッフ：
早く！連れ去って！
なぜクマは飼育員に突然、襲いかかったのか？
クマの“暴走”により、ショーは中止に追い込まれ、会場は騒然とした空気に包まれた。
アナウンス：
みなさん席に戻りましょう！
現場となった動物園は騒動後、次のような動画をSNSにアップした。
飼育員：
にんじんが食べたかったのなら、どうして私のにんじんを奪ったの？ちゃんと食べさせてあげるから。私たち、有名になっちゃったね。
この動物園は、「クマが飼育員の手からにんじんを奪おうとした」と説明。
また「飼育員とクマにケガはなかった」としている。
（「イット！」 12月8日放送より）