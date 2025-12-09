「噛もうとしている！」クマが飼育員を突然襲う　“動物ショー”を観客が見守る前で…動物園「飼育員とクマにケガなし」中国

カメラが捉えたのは、動物園のクマが突然、飼育員に襲いかかる瞬間！

「クマが噛もうとしている」

一体、何が起こったのか。そして飼育員は無事だったのか？

クマが飼育員に襲いかかる

この動画が撮影されたのは12月6日。

中国・浙江省にある動物園で、多くの観客が“動物ショー”を見守っている最中のことだった。

司会：

クマは非常に人懐っこい動物です。

立ち乗りスタイルの乗り物で、観客の前に颯爽と現れた2頭のクマ。

直立不動のクマはくるくると回転を始める。

さらにもう一度、華麗にくるり！

続いてステージに上がると、ハードルの上をジャンプ。

この愛くるしいパフォーマンス、に客席からは“歓声”が上がる。

ところが、次の瞬間。

舞台袖の方にいた、もう1頭のクマが飼育員に襲いかかった！

観客：

人を襲っているわ。噓でしょ。

柔道技のように足をかけて飼育員を倒すクマ。

これは危険！

スタッフ：

早く！連れ去って！

なぜクマは飼育員に突然、襲いかかったのか？

クマの“暴走”により、ショーは中止に追い込まれ、会場は騒然とした空気に包まれた。

アナウンス：

みなさん席に戻りましょう！

現場となった動物園は騒動後、次のような動画をSNSにアップした。

飼育員：

にんじんが食べたかったのなら、どうして私のにんじんを奪ったの？ちゃんと食べさせてあげるから。私たち、有名になっちゃったね。

この動物園は、「クマが飼育員の手からにんじんを奪おうとした」と説明。

また「飼育員とクマにケガはなかった」としている。

（「イット！」 12月8日放送より）