¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸¤¢ª´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤Æ¡ÄÂç¶½Ê³¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø¤ª¤·¤ê¥×¥ê¥×¥ê¡Ù¤¬25ËüºÆÀ¸¡Ö´î¤Ó¤ÎÉñ¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤ì¤ë¡×¤ÈÀä»¿
¥ï¥ó¥³¤¬¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¡©´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç25Ëü6000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¸¤¢ª´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤Æ¡ÄÂç¶½Ê³¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø¤ª¤·¤ê¥×¥ê¥×¥ê¡Ù¡Û
¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡Ä
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öfunny_elmo¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡Ö¥¨¥ë¥â¡×¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¸¼´Ø¤«¤é¤ÎÊª²»¤ÇÍèµÒ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Éô²°¤Î¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÂç¶½Ê³¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¬¥Õ¥¬¡×¤ÈÉ¡¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ê¤ò¿¶¤ê»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£´î¤ÓÊý¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¿·Þ¤Î¤ª¤·¤ê¥×¥ê¥×¥ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª
¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¤ÏÁá¤¯¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¸¼´Ø¤Ç·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¡©¡×¤ÈÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¡£¤½¤ì¤«¤é¡ÖÁá¤¯¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¤Æ¡ªÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è～¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¤ª¤·¤ê¤ò¥×¥ê¥×¥ê¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÇ®Åª¤ÊÆ°¤¤«¤é¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌåÀä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¿¬¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Á´¿È¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª½Ð·Þ¤¨¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥³¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï
Æüº¢¤«¤é¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤è¤¯¤ª²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Ë¤ª¤·¤ê¤ò¾è¤Ã¤±¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
2¿Í¤È¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬²¿¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¾Ð¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ë¥â¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öfunny_elmo¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öfunny_elmo¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£