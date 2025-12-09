「後悔だらけの人」と「後悔しない人」の決定的な違い…毎日すべき“たった一つの問い”

後悔しない人生のための「たった一つの方法」

今日は「後悔なく人生を生きるために必要なこと」についてお話しします。

これはかなり真実味のある、大切なことだと私は思っています。

もし「今この瞬間」に寿命が終わるとしたら？

では、後悔なく人生を歩むために必要なたった一つのこととは何でしょうか。

それは、「もし、この瞬間、あなたの寿命はここまでですと言われても、後悔がないようにしよう」と、毎日思いながら生きることです。

なぜ、そう考えることが有効なのか

では、なぜそのように考えると良いのでしょうか。

もし「今、あなたの寿命は終わりです」と言われた時に、「あれもしたかった」「これもしたかった」と後悔することが思い浮かぶのであれば、それは今すぐやっておいたほうがいいことなのです。

このようなイメージトレーニングをいつもしていると、自分が「本当にやりたいこと」、そして「本当にやりたくないこと」が、はっきりと見えてくるようになります。

後悔しない人生を設計する

私自身も、常にそのように考えながら生きています。「もし今、何か起きても、あれをしておきたかった、これをやりたくなかった」と後悔しないように、人生を設計しようと心がけています。

そうすることで、次にやるべきことが明確に見えてきました。

実を言うと、私自身、今の段階で、ある程度は「悔いなく生きている」と感じています。もちろん、もっと生きたいですし、生きられるなら1日でも多く生きたいです。しかし、もし今、何かあって命を終えたとしても「後悔はないな」と思えるように生きてきたつもりです。

大切なことがすべて見えてきた

ただ、そのように心から思えるようになったのは、ごく最近のことです。

それまでは、「どうしてもこれだけはしておきたい」「これはまだ達成していない」「今、命が途絶えたら絶対に後悔する」ということが、実はたくさんありました。

しかし、毎日「今、終わったら？」と自分に問いかけ続けたからこそ、「これだけは達成したいこと」「これだけはやりたくない・変えたいこと」が、すべて見えてきたのです。そして、それに向けてコツコツと人生を変えてきました。

「やりたいこと」を見つける思考法

やりたいことや、やりたくないことが見えていないと、人生を変えようがありません。それどころか、自分が本来やりたくないことに対して、あえて突き進んでしまうことさえあります。

それを防ぐためにも、やはり「今日、人生が終わったとしても後悔しないように生きる」と考えることが大切です。

「もし、本当に今、亡くなったとしたらどうだろう？」――そう具体的に想像してみてください。「これはまだしておきたい」「これだけは変えておきたかった」ということが、必ず出てくるはずです。

それが、あなたの「本当にやりたいこと」なのです。それを常に頭の中で意識し、イメージトレーニングを続けることで、課題を一つひとつ着実に変えていくことができます。

「次の目標」はこうして見つかる

例えば、「大切な人と出会い、一緒に添い遂げたい」という思いがあるとします。「もし今、人生が終わる」と考えた時に、そのことがパッと思い浮かんだら、それがあなたがまだ達成していない「次の目標」です。

また、仕事に関しても同様です。「今の、ただ追われるだけの仕事から抜け出したい」と瞬時に思いついたとしたら、それがあなたの「本当にやりたいこと」なのです。

常に「今、後悔はないか」と問いかける

このように、「今、この瞬間、人生が終わったとしたら後悔はないか？」という想像力を常に働かせながら生きていると、自分の本心を見落とさずに済みます。

皆さん、もし人生を後悔なきものにしたいのであれば、「今この瞬間、人生が終わりになったとしても、後悔しないようにできているか」を常に自問しながら生きてみてください。

