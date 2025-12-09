『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、高学歴でも要注意な、企業が「内定を出したくない」就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

優秀なのに…企業が内定を出したくないケース

実際に現場で人事担当者の話を聞いていると、「優秀な学生はすぐに転職してしまう」という話が出ます。たしかに今は転職が当たり前の時代かつ、起業などの選択肢も普通になってきました。

だからこそ、企業は高学歴などの実績からして優秀な学生に対して「うちの会社だと満足できないだろう」と考え、不採用にするケースがあるんですよね。

こうした背景があるため、東大生だろうが、どれだけすごい実績を持ってようが落ちる企業は落ちるのが就活が一筋縄ではいかないところです。

これが受験であれば、テストの点数が良ければ問答無用でどこでも入学できます。ただ、「採用面接とペーパーテストは同じようなものだ」と考えてしまうと、上位大学にもかかわらず就活がうまくいかない事態になりかねません。

だからこそ普通の就活生が評価される余地がある

人事には採用人数のノルマがあります。なので人事は「決まった時期にちゃんと入社してくれる人」を求めています。逆に言うと、企業はとにかく内定辞退する人や早期退職しそうな人を避けたいのです。人事の努力が水の泡になってしまうから。

だからこそ、中堅大学で資格も実績も何もなく、成績が最底辺の僕でも勝機があります。「この人は確実に入社してくれるだろうな」というポジションを目指すのです。

僕の場合は、エントリーシートを提出する際に手書きの手紙を添えたり、すべての面接後に御礼状を書いて即日・速達で送るなどの工夫をして「志望度が高くて辞めない人」という認識を与えることが評価を獲得することができました。

行動力は、このような面接以外のちょっとしたことでアピールできます。そして、一見ちっぽけに思える行動が、実は面接官の印象に残っていることもあるのです。

拙書「脇役さんの就活攻略書」では、こうした僕のように普通の就活生が、東大生よりも評価されるための方法をまとめています。

就活が、仮に受験のように「現時点での優秀さ」だけで決まるなら、僕に勝ち目はありませんでした。ですが、冒頭で解説したように、企業は現時点で優秀すぎる人を、逆に評価しないこともあるという事実があります。

これが就活の面白さであり、どんな人でもやり方を工夫すれば評価されるのです。

1人でも多くの就活生の助けになれることを、心から願っています。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）