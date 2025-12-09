「成長しない人」ほど連発する“浅い言葉”とは？

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「成長しない人」がよく使う“浅い言葉”がある

議論においては、自分の意見の伝え方次第で、相手やまわりが受ける印象は変わる。よい印象を与えるときもあれば、悪い印象を与えるときもある。そして、この人は「成長しない人」という印象を相手に与えてしまう“浅い言葉”がある。

「うちは特殊だから」と言うと「成長しない人」と思われる

議論で「成長しない人」と思われてしまう言葉の一つは「うちは特殊だから」だ。まわりからの問題提起や提案、そして知見の共有を受けても、たとえば、次のように言ってしまう。

「うちの会社は他社とは違って特殊だから、他社のやり方は参考にならない」

「うちの業界は他の業界とは違って特殊だから、他の業界をマネしても仕方がない」

「うちの部門は特殊なので、同じ会社でも他の部門の成功事例は関係がない」

このような「うちは特殊だから」という言葉を使って、自分や自分たちをなんでも「例外」にしてしまうなら、そう言われた相手は、それ以上は反論しようがなくなる。

そうして相手には、まわりの意見や知見をシャットアウトして他者から学ぼうとしないのできっと「成長しない人」だという印象を与えてしまう。

なんでも「例外」にするのは「否定に開かれていない」

「うちは特殊だから」となんでも自分や自分たちを「例外」にすると、相手はそれを否定する手段がない。このため、自分に都合が悪い意見や知見がまわりから出れば、「うちは特殊だから」と自分たちを「例外」にして、自分たちをなにも変えずに現状維持できる。

たしかに、組織も、業界も、部門も、そして、人も、すべては個性があり、それぞれが完全に同じではないのは間違いがない。

しかし、人に個性があってそれぞれが違っていても病気になったときに共通して使える薬があるように、「うちは特殊」だとしてもまわりからの意見や知見の全てが参考にならないとは限らない。

細かく見れば、どこかは特殊だとしても、どこかは共通する部分があり、なにかしらの先人たちやまわりの人たちの意見や知見が参考になることは多々ある。

「うちは特殊」のように自分や自分たちを都合よく「例外」にしていると、まわりからは議論を拒絶し、まわりから学びを得ようとしない「成長しない人」と思われてしまうだろう。

そして、実際にそうしてまわりから問題提起や提案や知見をもらえなくなっていくと、思われてしまうだけではなく、実際に学びが不足していって名実ともに「成長しない人」になっていってしまう。

自分を「例外」にせずに「否定に開かれた議論」をしてみよう

もちろん、自分や自分たちが例外なことはある。しかし、しっかりと相手の話を聞かないで、都合が悪くなると「うちは特殊だから」と自分や自分たちを「例外」にするのは、逃げているだけだ。

相手から都合の悪いことを言われたときに、そこから学んで自分や自分たちを変える勇気を持てず、現状維持のために相手との議論を終わらせようとしているだけだ。

しかし、そうしてばかりいると、まわりが議論や知見を共有してくれなくなり、学ぶ機会をどんどん失っていき、名実ともに「成長しない人」になっていく。

自分が本当に例外だと思ったとしても、いきなり「うちは特殊だから」と言って相手の意見や反論をゼロイチで封じ込めるのではなく、まずは相手の意見や反論を聞く「否定に開かれた議論」をすればよい。

相手の話をまずは聞いて、実際に特殊な部分は聞き流し、参考になる部分を見つけて自分の学びに変えていくのだ。

そうした議論を通じて、相手やまわりから学びを得ようとする人には、相手やまわりは今後も惜しみなく学びを提供してくれるだろう。結果としてそれは「成長する人」への近道なのだ。

たかが言葉、されど言葉。自分の使う言葉次第で、他者からの学び、そして、自分の成長が変わってくるのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）