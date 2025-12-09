CONVERSE秋冬コレクションに注目♪進化系オールスタートレックウエーブ2モデル発売

CONVERSE（コンバース）の人気シリーズ「ALL STAR TREKWAVE（オールスタートレックウエーブ）」から、秋冬の新作2モデルが2025年12月12日に発売。今季はワークブーツの要素を取り入れた「CS OX」と、ストリート感あふれる「AP OX」がラインナップ。いずれも軽量でクッション性が高く、トレッキングシューズの機能性とオールスターらしい洗練デザインを融合しています。冬コーデにほどよいボリューム感と存在感をプラスする一足を、ぜひチェックしてみてください♪

ワークブーツ風の洗練モデル「CS OX」

「ALL STAR TREKWAVE CS OX」は、14,850円（税込）で22.0～30.0cm（※29.0・30.0cmあり）を展開。

カラーはウィートとダークブラウンの2色です。ワークブーツをモチーフに、半透明のアウトソールやスエードのタンラベル、柄入りシューレースを組み合わせ、秋冬らしい落ち着きと個性を両立。

アッパーの仮底にはPUフォーム、ミッドソールにはインジェクションE.V.A.を採用し、軽量性と履き心地の向上も実現しています。快適さとデザイン性のどちらも妥協したくない人にぴったりの一足です。

ストリート感たっぷりの「AP OX」

「ALL STAR TREKWAVE AP OX」は、15,950円（税込）で22.0～30.0cm（※29.0・30.0cmあり）を展開。カラーはブラック/レッド、ブラック/ブルー、ブラック/ホワイトの3種。

厚めの履き口パッドやファットシューレースでボリュームを出し、ストリート感のあるルックスに仕上げられています。

さらに、差し色と連動した替えシューレースが付属し、気分で印象チェンジも可能。PUフォームを採用することで軽量性も確保し、デイリーに使いやすい快適な履き心地です。

秋冬コーデを格上げする最新モデル♡

ボリューム感とトレンド性、そして快適な履き心地を兼ね備えたCONVERSEの秋冬新作「ALL STAR TREKWAVE」シリーズ。

ワークブーツ風のCS OX、ストリートライクなAP OXは、どちらも冬の装いにほどよい抜け感と存在感をプラスしてくれます。

機能性も高く、デイリーからお出かけまで幅広く活躍する一足♡お気に入りのカラーやデザインを見つけて、足もとから季節のスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。