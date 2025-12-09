中国の合成ダイヤモンド市場規模、2030年に1000億元超える見込み

合成ダイヤモンド産業大会が6日、河南省鄭州市で開催され、その中で「2025合成ダイヤモンド産業発展報告」が発表された。同報告によると、2030年、中国における合成ダイヤモンドの市場規模は1000億元（約22兆円）を超える見込みだ。

同報告は、「現時点で、世界の合成ダイヤモンド原石の生産能力は約4000万カラット、そのうち中国の生産能力は約2520万カラットで約63％を占め、中国は世界の合成ダイヤ生産の中核的存在だ」との見方を示した。

市場規模では、世界の合成ダイヤモンドの市場規模は現在は約1272億元。米国が引き続き最大の消費市場であり、消費の70％以上を占める。中国の市場規模は約140億元で約11％を占める。河南省中原ジュエリーイノベーション研究院の張傑（ジャン・ジエ）院長は、「中国市場は早急な成長が求められる1000億元規模のブルーオーシャンであり、その市場規模の世界シェアは急速に上昇している」と述べた。

同報告によると、2030年には世界の合成ダイヤモンド生産能力が1億2000万カラットを突破し、中国は8000万カラットに迫り、複合年間成長率は26％に達する見込みだ。2026〜30年には中国の合成ダイヤモンド市場規模の年平均成長率が49％に達し、5年間で約5倍の成長を達成し、2030年には市場規模が1025億元を超える見込みだという。（提供/人民網日本語版・編集/KS）