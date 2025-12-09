「他人の顔色ばかりうかがって自分を後回しにしてしまう」「いつも不安でどこか落ち着かない」といった悩みを抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような「生きづらさ」について、精神科医Tomy先生は「これらのテーマの根幹には『愛』の問題が必ずあります。もし、『愛』の答えを出せたのなら、全ての悩みを軽くすることができるはずです」と語ります。そこで今回は、精神科医Tomy先生が「愛」に溢れた人生を送る方法をまとめた著書『愛の処方箋』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】感動的で実践的で一生使える、健康的で愛に溢れた人生を確実に送る方法。精神科医Tomy『愛の処方箋』

* * * * * * *

愛に似て非なるもの、愛もどき

基本的に、「愛」と「憎しみ」は根底が同じものであると私は考えています。人が「愛」を求めた瞬間に、心の中に「愛のたまご」が生まれています。そして、それが「愛」にも「憎しみ」にもなりうるということです。「愛」と「憎しみ」は兄弟のようなものなのです。

この「愛のたまご」は、「憎しみ」に変化するだけではありません。「愛」に成就しなかった場合、「愛に似て異なるもの」になります。それは時に「歪んだ愛」などと表現されることもあるでしょう。しかし、私は敢えてそれを愛とは区別し、「愛もどき」と名付けたいと思います。

「愛もどき」と言われても、なかなかピンと来ないかもしれません。

そのため、例として二つ挙げたいと思います。一つは「ストーカー」、もう一つは「毒親」です。どちらも、「愛のようなもの」が根底にありますが、それは真の愛ではありません。だから問題となるわけです。また、この「愛もどき」と「愛」の違いについて考えれば、愛の正体を解き明かすこともできるかもしれません。ではそれぞれの例について考察していきましょう。

・ストーカー

ストーカー自身は、ストーキングしている相手のことを「愛」していると考えているかもしれません。以前交際していた相手がストーカーになるケースがあるのも、このためでしょう。しかし、ストーカーが相手に抱いているのは、真の「愛」ではない。もし真の「愛」なら、何も問題にはならないはずです。

ところが、ストーカーは、相手のことを攻撃し、憎み、場合によっては殺傷する可能性すらあります。そして、相手は恐怖に打ちのめされています。これが「愛」であるはずがありません。ストーカーはむしろ決して相手の愛を得られない存在なのです。

・毒親

親子の間に一般的に「愛」は存在すると言えるでしょう。しかし、全ての親子の間に「愛」が存在するわけではありません。時には憎しみ合い、傷つけ合うことすらあります。また、親殺し、子殺しといった悲劇は、古代からその心理についても語られてきているテーマです。ここでは「毒親」について取り上げたいと思います。

毒親は、おそらく子供に「愛」を感じているつもりなのでしょう。しかし、その実態は本来の「愛」ではない「愛もどき」としか言えないものです。だからこそ、毒親に育てられた子供は、親について複雑な思いを持つことになります。それゆえ、本来「愛」の対象であるはずの親が、憎しみの対象やただただ不快な存在となります。

ストーカー、毒親、この二つは非常によく似ています。そしてこれらは「愛」ではなく「愛もどき」です。これらに共通したものを洗い出していくことで「愛」の本質に近づくかもしれません。

ストーカーと毒親に共通するもの

では、これらに共通するものとは何でしょう。一つは「一方的」であるということです。ストーカーはその対象に対して、毒親は子供に対して「愛」を抱いていると感じているはずです。しかし、ストーカーの対象となった人間が、ストーカーに対して愛は抱きません。子が毒親に対して愛は抱けません。

毒親の場合はもっと複雑で、「愛」だと思おうとして苦しむケースもあるのですが、本来の「愛」ではありません。両者とも一方的である点では非常に似通っています。

ただ、本来の「愛」には相互性があるはずです。愛を与えられたものは、相手を愛するようになる。一方的なものではないはずです。

そうすると、そこにあるのは何なのでしょうか。なぜ、ストーカーや毒親は相手に本当の「愛」を与えられないのでしょうか？

それは「執着」が原因です。ストーカーや毒親が、相手に対して持つ感情は「愛」ではなく「執着」なのです。

愛と執着

では、「執着」とは一体何なのでしょう。本来「執着」とは仏教から来ている言葉のようです。大辞泉には「執着」についてこう書かれています。

一つのことに心をとらわれて、そこから離れられないこと。「金に執着する」「執着心」



（写真提供：Photo AC）

ストーカーや毒親は、まさしく「愛」ではなく、相手の存在に囚われています。相手を「愛」しているのではなく、「執着」している。ゆえに、相手の気持ちや意図は無視されています。つまり、ストーカーや毒親にとって、「相手」は一人の人間ではなく「執着する対象」にすぎません。執着する対象には、「金」や「物」がありますが、そういったものと並行するように、相手の存在があるのです。

執着をもっと分解してわかりやすく表現してみましょう。

それは端的に言うと「失うことを怖れる」感情です。人が何かに執着するとき、最大の興味関心事は「いかにして失わないか」に向けられます。失う主体は「自分」ですから、相手に執着しているときは、実は自分のことしか考えていないことになります。

「執着」が「愛」にならないのは、まさにこの点です。「愛」は自分のことだけ考えていても「愛」にはなりません。相手の気持ちや、相手にとって最良のことを考えられるようになって「愛」は成立するのです。だから「愛」には相互性があり、「執着」は一方通行なのです。それゆえ、ストーカーはいつまで経っても相手の「愛」は得られませんし、毒親はいつまで経っても「子」の愛を得られません。

人が相手に執着するとき

また、人が相手に執着するときは、「自分が相手を失ったらどうしよう」という不安が常に心の中にあります。それゆえ、相手を常に見張っていなければいけません。そして、不安から逃れるために相手に干渉していきます。

やっかいなことに、執着する側の人間は、それを「執着」だと認めようとはしません。もし自分が「執着」していることを認めると、自分はただの「ストーカー」であり、「毒親」であることを認めなければなりません。そんなことを認められるはずもなく、自分を守るために「これは愛だ」とうそぶきます。一種の防衛機制が働くのです。

ゆえに、執着している人間は、「これは愛だ」と思うことにしています。もし、そうだとしたら、上手くいかなかったら悪いのは相手です。自分の「愛」を受け入れない相手や子供が悪いのです。

それゆえ、執着する人間は、思い通りにいかないと相手に怒りを感じます。何が何でも、自分の思う通りにさせたいと思います。その理由は自分が相手を「愛」しているからなので、ひたすらエスカレートします。

そして、見張るだけでは飽き足らず、相手を攻撃し、支配しようとします。あくまで悪いのは相手ですから、自分の思い通りにしようとします。相手を正しい道に引き戻さなければいけないのです。なぜなら自分は相手を「愛」していると思っているからです。ただ現実には、相手は恐怖を覚え、逃げようとします。するとますます、ストーカーも毒親も相手を支配しようとします。この構造が続く限り、「執着」はどんどんひどくなります。

ここまで、ストーカーや毒親の例を挙げつつ、「愛もどき」と「愛」の違いについて見てきました。その違いは大きく二つ。一つは、「愛もどき」は一方通行であり、「愛」は相互性があるということです。そして、もう一つは「愛もどき」は執着であるが、「愛」は執着ではないということです。

※本稿は、『愛の処方箋』（光文社）の一部を再編集したものです。