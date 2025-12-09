今月３日に自身のＳＮＳで結婚と第１子妊娠を報告した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理（３３）が９日までに自身のＳＮＳを更新し、結婚発表後初となった番組出演についてつづった。

７日放送のＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した松村。インスタグラムで「サンデージャポンありがとうございました 発表後初の生放送でドキドキでしたが温かい皆様に助けていただきました 私なんかの為に生放送の貴重な時間を頂き その上、放送後にはスタッフの皆様からもお花のプレゼントも 本当にありがとうございます！！」とコメントし、ＭＣで爆笑問題の田中裕二、太田光との３ショットを披露。

さらに「ゆうこりん先輩が今日も可愛すぎて幸せでした」と続け、７日の放送で再婚を報告した藤咲凪、タレントの小倉優子の３ショットも併せて公開した。

この投稿には「ご結婚おめでとうございます」「サンデージャポンでもゲストと爆笑問題さん、スタッフさんにも祝えてもらえてよかったですね これからも末長くお幸せに」「素敵な奥さんになれますよ。さらに素敵なママになれますよ」「設定は柔軟に対応していきましょう」など祝福の声が多く寄せられている。

松村は２０１１年に乃木坂４６の１期生オーディションに合格。１２年にデビューした。２１年７月にグループを卒業。愛称は「さゆりんご」。現在は人気ファッション誌「ＢＡＩＬＡ」でレギュラーモデルを務めるなど活躍している。