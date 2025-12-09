ダウ平均が反落 ＦＯＭＣ前に様子見の雰囲気も＝米国株概況 ダウ平均が反落 ＦＯＭＣ前に様子見の雰囲気も＝米国株概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

NY株式8日（NY時間16:21）（日本時間06:21）

ダウ平均 47739.32（-215.67 -0.45%）

S＆P500 6846.51（-23.89 -0.35%）

ナスダック 23545.91（-32.22 -0.14%）

CME日経平均先物 50585（大証終比：-5 -0.01%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも反落。ＩＴ・ハイテク株は買い先行で始まったものの、次第に売りに押された。今週のＦＯＭＣを前に様子見の雰囲気も強い。



市場では追加利下げが確実視されており、市場は来年以降の見方に注目している。エコノミストからは「ＦＲＢは今週利下げを実施すると予想しているが、その後についてはデータ次第との姿勢を示すだろう」と述べている。短期金融市場では来年にかけて、今回を含めてあと３回か４回の利下げを見込んでいるが、今回のＦＯＭＣでは委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表され、何らかのヒントが出るか注目される。



ただ、上記エコノミストは、パウエル議長が来年の利下げペース鈍化を示唆する可能性があるとも指摘している。労働市場の指標はまちまちで、最近のデータだけではＦＲＢが積極利下げの継続を示すには説得力に欠けるという。もっとも、来年５月で議長が交代することから、その辺は未知数な部分も大きい。



ＩＴ・ハイテク株については、オラクル＜ORCL＞が今週の決算を前に楽観的な見方が出て上昇したほか、ブロードコム＜AVGO＞はマイクロソフト＜MSFT＞が同社とカスタムチップ設計を協議しているとの報道を受けて上昇。



オラクル＜ORCL＞とブロードコム＜AVGO＞は今週決算を控えており、ルルレモン＜LULU＞、コストコ＜COST＞、などとともに、市場の関心が集まっている。



中古車販売のカーバナ＜CVNA＞が上昇。先週末引け後にＳ＆Ｐ５００の算出銘柄に採用されると発表された。１２月２２日の取引開始前に組み入れられる。



データインフラのコンフルエント＜CFLT＞が大幅高。ＩＢＭ＜IBM＞が同社を約１１０億ドルで買収する方向で交渉が最終段階に入っていると伝わった。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。本日中にも合意が正式に発表される可能性があるという。



テスラ＜TSLA＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げた。電気自動車（ＥＶ）普及の鈍化や今後１２カ月のボラティリティの高い取引環境などを理由に挙げている。また、非自動車領域の好材料はほぼ織り込み済みだとも付け加えた。



バイオ医薬品のキメラ・セラピューティクス＜KYMR＞が大幅高。取引開始前にアトピー性皮膚炎向け経口ＳＴＡＴ６分解薬「ＫＴ－６２１」の臨床試験（第１フェーズｂ）結果を公表。良好な結果が得られたと発表。



フルエンス・エナジー＜FLNC＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げた。ただ、目標株価は従来の９ドルから１５ドルに引き上げている。



エヌビディア＜NVDA＞が上昇。米商務省が同社に対し、中国へのＨ２００チップ輸出を間もなく認可する方針だと伝わった。



住宅建設のレナー＜LEN＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げた。目標株価は従来の９５ドルから９８ドルに引き上げている。



工業用ガスのエアープロダクツ＆ケミカルズ＜APD＞が下落。ノルウェーのヤラ・インターナショナル社と、米国およびサウジでのアンモニア関連プロジェクトに関する長期パートナーシップ構築に向けた協議が背景。



Ｐ＆Ｇ＜PG＞が下落。２０２３年３月以来の安値を付けた。２名のアナリストが、同社経営陣との最近の会合内容を明らかにしたことが重しとなっている。



カーバナ＜CVNA＞ 447.98（+48.21 +12.06%）

コンフルエント＜CFLT＞ 29.87（+6.73 +29.08%）

キメラ＜KYMR＞ 94.30（+27.68 +41.55%）

フルエンス＜FLNC＞ 22.86（-1.10 -4.59%）

レナー＜LEN＞ 120.71（-3.20 -2.58%）

エアープロダクツ＜APD＞ 236.05（-24.64 -9.45%）

Ｐ＆Ｇ＜PG＞ 138.34（-5.11 -3.56%）



アップル＜AAPL＞ 277.89（-0.89 -0.32%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 491.02（+7.86 +1.63%）

アマゾン＜AMZN＞ 226.89（-2.64 -1.15%）

アルファベットC＜GOOG＞ 314.45（-7.43 -2.31%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 313.72（-7.34 -2.29%）

テスラ＜TSLA＞ 439.58（-15.42 -3.39%）

エヌビディア＜NVDA＞ 185.55（+3.14 +1.72%）

メタ＜META＞ 666.80（-6.62 -0.98%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 221.11（+3.14 +1.44%）

イーライリリー＜LLY＞ 997.59（-12.72 -1.26%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト