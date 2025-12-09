NY金先物2 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4217.70（-25.30 -0.60%）



金２月限は下落。時間外取引は９日からの米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて、買い玉の整理が優勢となった。欧州時間で下げ幅を拡大場面があったが下値を切り上げ、ニューヨーク時間の取引開始前は前日の終値をわずかに下回って推移。日中取引の開始後、１２月のＦＯＭＣでの追加利下げを織り込む格好となり、手じまい売り先行もようとなった。米長期金利が上昇、ドルが堅調に推移から軟調に推移。一時４２００ドルに接近するまで下げ幅を拡大したが、この日の安値圏を離れて引けた。



MINKABU PRESS

