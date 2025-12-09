北海道・大雪山系白雲（はくうん）岳（２２３０メートル）山頂付近で、約３０００年前の縄文晩期に使われた黒曜石の矢じりなど約８０点の石器を、北海道大総合博物館の中沢祐一准教授（考古学）らの研究グループが発見した。

動物の皮をなめす石器も見つかっており、研究グループは今後、縄文人が山に入った目的などを詳しく調べる。

石器が見つかったのは、標高約２１００メートルの「白雲岳小泉岳遺跡」。遺跡の存在自体は大正時代から知られていたが、高所で風速２０メートル以上の風が吹く厳しい環境のため体系的な調査が長年行われていなかった。

遺跡は大雪山国立公園の特別保護地区内にあり、研究グループは２０１９年と２３年、地面を掘り返さず、地表に残された遺物を探す形で調査を実施。南北約５０メートル、東西約６０メートルの範囲で、多数の石器を見つけた。黒曜石は、大雪山とオホーツク海の間にある北見市、遠軽（えんがる）町、置戸（おけと）町から産出されたものだった。

動物の皮をなめす作業は数日以上かかることから、研究グループは、縄文人が１週間〜数週間程度、遺跡がある高地に滞在していた可能性があるとみている。

ただ、具体的にどんな獲物を狩りの対象としていたかは分かっていない。中沢准教授は「今後は、何を目的に、どれぐらいの期間、滞在したのかを明らかにしたい」と話している。