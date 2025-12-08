中国発のジュエリー「イヴミン」がヌビアンで日本初のポップアップ開催　限定アイテムを発売

中国発のジュエリーブランド「イヴミン（YVMIN）」が、日本初の単独ポップアップを「ヌビアン（NUBIAN）」で開催する。期間は梅田店が12月10日から16日までで、原宿店が12日から18日まで。

イヴミンは、「身体」「オブジェ」「感情」の関係性を探求し、ジュエリーを単なる装飾品ではなく、コンセプチュアルなアートピースとして再定義することをコンセプトに展開。彫刻的で実験的なフォルムにユーモアと毒気を融合させたデザインを特徴としている。

ポップアップでは、ブランドのアイコンジュエリーをラインナップ。そのほか、フレームにメタルリボンを配したヌビアンのエクスクルーシブアイテム（3型／全て4万8400円）を揃える。

原宿店のポップアップ初日の12月12日には、19時からレセプションパーティーを開催。デザイナーが来店するほか、水原佑果と二神アンヌがDJとして会場を盛り上げる。

■YVMIN ポップアップ

開催期間

ヌビアン梅田店：2025年12月10日（水）〜16日（火）

ヌビアン原宿店：2025年12月12日（金）〜18日（木）